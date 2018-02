Carolina Costa Roca: «Deberíamos enseñar la tradición huertana desde el colegio»

Bailar la jota en su peña y explorar el encanto de los rincones murcianos. Son las actividades que Carolina Costa realiza en su tiempo libre, después de estudiar numerosos libros de Ingeniería Química, carrera universitaria que cursa en la UMU.

-¿Cómo definiría el carácter huertano?

-Gracioso, culto y conocedor de las tradiciones. Además, creo que es imprescindible que sepa bailar la jota murciana, el folclore.

-¿Qué virtudes debe presentar la elegida?

-Gracia y simpatía. También debe mostrar interés por las costumbres murcianas.

-¿Cómo se inició en el mundo de las tradiciones de la huerta?

-Decidí meterme en la peña porque quería bailar la jota, ya que es una de las actividades que más me gustan en esta vida. Aprendí en una academia y perfeccioné mi técnica en L'Artesa. Además, me ilusionaba sentir las Fiestas de Primavera como una auténtica huertana.

-¿Por qué decidió presentarse como candidata a Reina?

-Porque es una oportunidad que no podía dejar pasar. Como de pequeña no pude vivir la experiencia como candidata infantil, ya que formo parte de L'Artesa desde hace solo cinco años, no dudé en lanzarme como candidata mayor. Es una gran ocasión para conocer a personas maravillosas.

-¿Cree que los jóvenes se implican en las costumbres de la huerta?

-En algunas. La mayoría de los jóvenes participan trabajando como camareros en las barracas, donde conocen los platos típicos de la gastronomía murciana, pero desconocen el mundo del folclore y de las obras de teatro que las peñas realizan en panocho.

-¿Qué destacaría de las tradiciones murcianas?

-Sobre todo, la indumentaria del Bando. Creo que ese día todos los murcianos deberían vestirse con los correspondientes trajes regionales, pues es una práctica que, poco a poco, se está abandonando. La mujer, vestida de huertana, está preciosa. En mi caso, siento incluso pasión por este traje tan característico que nuestro patrimonio presenta. En el Bando es como si volviesemos al pasado, ya que son los trajes que las familias murcianas utilizaban antiguamente. Es una pena que los murcianos olviden sus tradiciones.

-¿Qué solución propone para evitarlo?

-Inculcar la cultura huertana a las generaciones más pequeñas, desde el colegio. Crearía una asignatura sobre las tradiciones de esta tierra para que los niños ampliasen sus conocimientos académicos.

-¿Cómo animaría a los jóvenes a que formasen parte de una peña?

-Les enseñaría la gran variedad de actividades que se realizan, como tocar la guitarra, cocinar los típicos platos que forman la gastronomía murciana, bailar... Es una experiencia única que creo que todos los murcianos deberían vivir, por lo menos, una vez en la vida.

-¿Qué valores ha aprendido en L'Artesa, su peña?

-El significado de compartir y de compañerismo. Somos una familia.

-¿Y cuáles puede aportar a la corona?

-El entusiasmo por transmitir las costumbres de mi tierra, ya que ser embajadora de Murcia es uno de mis sueños.

-¿Cómo reaccionaría si es coronada como Reina de la Huerta el 10 de marzo?

-Seguro que lloraría. Sería como estar en una nube, no podría aguantar la emoción del momento.