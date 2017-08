Sortean cinco vacantes y cuatro suplencias para ocupar el 100% del espacio disponible Uno de los feriantes festejando la adjudicación de una de las plazas vacantes ayer en el sorteo. / A. DURÁN MANUEL MADRID Murcia Jueves, 10 agosto 2017, 02:09

El Ayuntamiento y la Asociación de Feriantes de Murcia celebran cada mes de agosto un sorteo para la adjudicación de puestos vacantes en la feria de La Fica. Muchas de las candidaturas se presentan fuera de plazo, o incumplen los requisitos formales, por lo que las opciones de beneficiarse aumentan por este tipo de cuestiones. Pese a ello, el jefe de Festejos, Rafael Fernández, incide cada año en lo mismo, en la necesidad de que se cumpla la ley y se hagan bien las cosas. Los feriantes ayer asentían, con golpes de cabeza, prometiendo ponerse las pilas para el próximo año. Otros se quejaban de que el año pasado no fueran aceptadas las representaciones notariales, a lo que Festejos respondió que sí se aceptan porque así lo recoge la legislación. No obstante, las normas se revisarán para el próximo año para dejar claro qué se permite y qué no. Por ejemplo, no se consentirá en próximos sorteos que alguien que participa en el mismo pueda representar a otro con poder notarial. Ayer fueron sorteados una vacante en atracciones infantiles -adjudicada al Pitufo Saltarín-, dos en espectáculos, dos casetas -una en la parte del río y otra en la entrada por la Corra- y cuatro suplencias por si los adjudicados en sorteo no vinieran. Si hubiera sitios libres el Ayuntamiento los cede a la asociación para que se ocupen, ya que el objetivo es ofrecer todo el terreno disponible. En estos huecos podrán instalarse, por ejemplo, hinchables.