El Ministerio y la patronal proponen arrancar frutales para evitar otro desplome de precios

Una de las medidas más polémicas para equilibrar el sector de fruta dulce puede afectar a algunas explotaciones y variedades de la Región

Miércoles, 14 febrero 2018

El Ministerio de Agricultura pretende eliminar 20.000 hectáreas de frutales en las principales zonas productoras y exportadoras, entre ellas la Región de Murcia, para reducir la sobre producción y equilibrar el sector. El objetivo es evitar otro hundimiento de los precios como el que se produjo el año pasado. Este volumen de arranque de arbolado equivale aproximadamente al 7% del total del sector español.

La Región de Murcia está en los primeros puestos y produce más de 400.000 toneladas de melocotones, nectarinas y paraguayos. Domina en el mercado entre el 20 de abril y el 15 de junio. La potencia del sector murciano no deja lugar a dudas si se toma en consideración el año 2015, cuando igualó en producción de melocotón y nectarina a Aragón y Cataluña, que entran en los mercados dos meses después. A esto hay que añadir la primacía también en la producción de albaricoques.

El arranque es una de las medidas más polémicas que los grupos técnicos de trabajo han analizado en los últimos meses para reestructurar el sector, y que hoy se debatirá en la reunión que mantendrá el Ministerio con los representantes de las comunidades autónomas para su puesta en práctica, junto con otras líneas de actuación que incluyen exenciones fiscales y ayudas financieras para los productores endeudados, como viene publicando 'La Verdad'.

El sector aún no se ha repuesto del sobresalto del año pasado. Al igual que el Ministerio, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex) apuesta por un plan de arranque en el que puedan participar todos los agricultores, incluidos los no asociados, informa Efe. Esta acción, según apuntó en un comunicado, se debería adoptar de forma adicional a las medidas previstas en los programas operativos de las organizaciones de productores.

Asimismo, en la primera reunión mantenida por los comités de Fruta de Hueso (melocotón, nectarina, paraguayo y pavía, ciruela, albaricoque y cereza) y de Fruta de Pepita (manzana y pera) de Fepex, sus integrantes han coincidido en la posibilidad de constituir una organización interprofesional, como apuntó semanas atrás el director general de Innovación, Producciones y Mercados Agroalimentarios del Gobierno regional, Fulgencio Pérez Hernández.

Antes de la presentación de su proyecto de constitución, ha de producirse el reconocimiento de asociaciones de organizaciones de productores (AOPs) y la declaración de circunscripciones económicas por regiones de producción, ha detallado la organización. Estas circunscripciones podrían coincidir con los territorios autonómicos con mayor producción de fruta dulce y que en Fepex están representados por las asociaciones de Murcia (Apoexpa), Andalucía (Asociafruit), Extremadura (Afruex), Aragón (Apeph, Aeamde y Excofrut), La Rioja (Arifrut) y Cataluña (Afrucat).

«Que Murcia decida»

El director general de Fepex, José María Pozancos, explicó a 'La verdad' que el plan de reestructuración para la fruta dulce debe de tener en cuenta las especificidades por regiones y especies, que son muy dispares, el grado de organización y la eficacia de la comercialización. Fepex recordó que para el melocotón y nectarina -donde Murcia es más potente entre abril y junio- hay tres periodos de comercialización y su crisis de mercado se concentra sobre todo en julio y agosto.

Sobre el arranque de árboles, Pozancos comentó que la decisión debe ser adoptada por cada zona, y en este caso ha de salir de los productores de Murcia. Precisó que no es un plan único para todo el sector, y que no existe un diagnóstico de cuánto arbolado sobra en cada zona productora del país. «El Valle del Ebro no tiene nada que ver con la cuenca del Segura. Desde Fepex no vamos a decirle a nadie lo que tiene que hacer», apostilló el director general, quien recalcó que existe una sobre oferta en algunos productos, que depende a su vez de las zonas y variedades. Advirtió asimismo de que «la volatilidad de los mercados hace que la situación cambie de un año para otro».

La patronal señaló que hay un consumo creciente de ciruela, albaricoque y cereza, y las medidas que se adopten han de enfocarse a la mejora de la competitividad y a ampliar la cuota de mercado en otros países comunitarios. Sobre la pera y manzana, de las que España es un país importador, Fepex aboga por la innovación para incrementar el rendimiento y la reconversión varietal de la producción nacional.

Fepex propone también planificar la producción en función del mercado, reforzar los controles y fomentar la calidad con la fijación de calendarios de recolección y almacenamiento, que redunde en un incremento del consumo.