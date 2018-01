El Ibex-35 se aleja aún más de los 10.500 con sólo once valores en verde EFE El selectivo español fue el peor de todos en Europa, con unas pérdidas (0,40%) que sólo trató de igualar el Ftse 100 británico, que se dejó un 0,32% CRISTINA VALLEJO Jueves, 18 enero 2018, 19:51

El Ibex-35 comenzó la sesión intentando recuperar los 10.500 puntos, pero entró casi inmediatamente en negativo. A las nueve y media de la mañana ya estaba en rojo. Y sus pérdidas fueron yendo a más a medida que fueron transcurriendo las horas. Aunque sin dramatismos. El Ibex-35 cerraba la sesión prácticamente en sus mínimos intradiarios y apenas se dejó un 0,40%, con lo que dio un último cambio en los 10.432,7 puntos.

De todas maneras, el selectivo español fue el peor de todos en Europa, con unas pérdidas que sólo trató de igualar el Ftse 100 británico, que se dejó un 0,32%.

El Cac 40 francés terminó la sesión prácticamente plano. El mejor fue el PSI-20 de Lisboa, que encabezó los ascensos, con una revalorización del 0,94%. El Dax alemán sumó un 0,74% y el Ftse Mib de Milán, alrededor de medio punto porcentual.

Claves de la sesión: - El Ibex-35 cedió un 0,40%, para dar un último cambio en los 10.432,70 puntos. - Siemens Gamesa e Indra encabezaron las ganancias, con subidas de más de un 1%. Red Eléctrica y Enagás fueron los peores, con recortes de un 3% y de un 2,23%. - El euro recuperó un 0,50% frente al billete verde, hasta el nivel de 1,225 unidades.

Y es que en el selectivo español, únicamente once valores se salvaron de los recortes. El mejor fue Siemens Gamesa, con una subida del 1,14%, mientras que Indra avanzó un 1,04%. Acerinox, por su parte, se anotó cerca de un punto porcentual. Bankinter, IAG y Repsol se anotaron poco más de un 0,5%. ArcelorMittal, Mapfre, Santander, Sabadell y Acciona completaron la lista de valores en verde.

En rojo, los peores, Red Eléctrica y Enagás, con pérdidas de un 3,02% y de un 2,23%, respectivamente. Técnicas Reunidas, Inditex, Grifols, Dia, Ferrovial y Viscofán fueron los valores que bajaron más de un punto porcentual.

Caídas para varios de los grandes valores, como para Iberdrola, que se dejó un 0,84%, mientras que Telefónica retrocedió un 0,51% y BBVA, un 0,26%.

Recortes en la Bolsa de Nueva York

En Wall Street, los indicadores se movían a la baja en el momento del cierre de los parqués europeos. El Dow Jones se dejaba un 0,25%, mientras que el S&P 500 retrocedía alrededor de un 0,15%. El Nasdaq, por su parte, se mantenía prácticamente plano. La Bolsa de Nueva York recortaba tras los nuevos máximos que marcaba en la sesión anterior. Y ante la amenaza de un cierre mañana de la administración estadounidense si no se llega a un acuerdo en el Congreso para abortarlo. La posibilidad de ese acuerdo estaba crecientemente en duda, puesto que los demócratas están poniendo como condición a su apoyo una provisión para proteger permanentemente de la deportación a 690.000 inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños, los llamados "soñadores". Donald Trump, por su parte, no ha descartado que llegue un cierre de la administración. Se prevé que esta noche, hora estadounidense, se votará en la Cámara de Representantes un plan temporal de gasto, pero en el Senado hay síntomas de que el Gobierno podría verse obligado a un cierre parcial de la Administración, puesto que el líder de la mayoría no tiene consigo a los 51 miembros necesarios para sacar adelante el plan y necesitaría el respaldo de más de una docena de demócratas. Chris Harvey, de Wells Fargo, afirma: "Al final, no creo que afecte demasiado a los mercados de capitales. Lo hemos visto antes: no es un gran problema".

Pero, en este entorno, no sirvió de mucha ayuda que los datos económicos publicados en China fueran mejores de lo previsto. El PIB creció en 2017 un 6,9%, una décima más de lo esperado, mientras que la producción industrial creció en diciembre también a una tasa superior a la prevista por los expertos. Sí decepcionaron un poco las ventas minoristas del último mes del año pasado. En todo caso, sirvieron para confirmar el contexto de crecimiento económico sincronizado en las principales economías del mundo. Aunque, según los expertos de Bank of America, esa bonanza puede implicar que el mercado alcista en las acciones puede llegar hasta 2019 o incluso más allá.

En Estados Unidos conocimos datos de ventas de viviendas nuevas, que se colocaron por debajo de lo esperado, aunque los permisos de construcción batieron expectativas. El paro semanal subió menos de lo esperado por los analistas.

La prima de riesgo de España, en mínimos desde 2015

En el mercado de bonos, vimos la rentabilidad del bono americano a diez años llegando hasta el 2,60%. En Europa, el rendimiento de los títulos alemanes llegaba al 0,56%. En los países de la periferia, los intereses retrocedían. El de los títulos españoles, hasta el 1,47%. La prima de riesgo de España marcaba los 90 puntos básicos, su nivel más bajo desde mediados del año 2015.

En el mercado de divisas, el euro volvió a apreciarse contra el dólar. La moneda comunitaria avanzaba casi medio punto porcentual, hasta el nivel de 1,225 unidades.

En las materias primas, estabilidad: el barril de Brent, de referencia en Europa, se mantenía casi sin cambios en el entorno de los 69,5 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se mantenía a las puertas de los 64 dólares.