Los fondos de inversión dejan un rendimiento medio del 2,6% para 102.000 murcianos

Los vientos soplaron a favor de los ahorradores que más se arriesgaron el pasado año. Los fondos de inversión cerraron 2017 con una rentabilidad media del 2,6% para los más de 102.000 murcianos que apostaron por estos productos financieros. Los que optaron por renta variable nacional se llevan una 'tajada' de nada menos que el 12,5% a un año, un porcentaje solo superado por quienes prefirieron títulos procedentes de Japón y de países emergentes, con un 14,5% y un 16,6%, respectivamente. Los fondos basados en Wall Street también dieron alegrías, con un 10,5% de rendimiento, al igual que las Bolsas de la Eurozona, con un 8,9%, según la patronal financiera Inverco. El problema es que apenas 20.000 suscriptores de la Región confían en exclusiva en fondos de renta variable.

¿Todos ganaron? Los más de 30.000 suscriptores de la Región que saltaron de los depósitos a plazo a fondos de renta fija obtienen rentabilidades de entre el 0,14% (eurozona a corto plazo) y el 0,6% (eurozona a largo plazo). Solo vieron números rojos quienes que se acomodaron únicamente en renta fija internacional (-1,52%) y en fondos monetarios (-0,29%). Los 17.000 ahorradores murcianos más conservadores, los que prefieren fondos garantizados, se deben conformar con rendimientos medios del 0,66% (renta fija), del 1,5% (renta variable) y del 2,5% (garantía parcial).

2.740 millones de euros sumaba el año pasado todo el capital de partícipes murcianos de fondos de inversión; equivalen al 11,4% del dinero acumulado en depósitos bancarios. 38,4% del patrimonio invertido está en fondos mixtos y de retorno absoluto; el 27,6, en fondos de renta fija; el 25,9, en garantizados, y solo el 8,1%, en fondos de renta variable. 26.864 euros es el capital medio dedicado a fondos por parte de los ahorradores de la Región, según Inverco.

Los 32.000 suscriptores murcianos de fondos mixtos (combinan acciones, bonos, obligaciones y deuda pública) y de retorno absoluto han obtenido resultados dispares.

Los mixtos que más rindieron en 2017 fueron los que tienen mayor proporción de títulos de renta variable, con un 3,3% de media. Aquellos que incluyen más bonos, letras y obligaciones se quedaron varados en un 0,9% al cierre del año.

Por su parte, los fondos de retorno absoluto (funcionan al margen de la dirección de los mercados financieros) dieron un promedio del 1,4%.

Poco peso aún

Los más de 102.000 murcianos que confían su dinero a fondos de inversión dedican un promedio de 26.864 euros, por encima de la media nacional (25.838 euros). El patrimonio de todos los fondos supera los 2.740 millones en Murcia, de acuerdo con los últimos datos de Inverco. Es más del doble que hace apenas cinco años (1.228 millones en 2012). Esta inversión equivale al 9,6% del PIB regional.

Aun así, Murcia es, junto con Cantabria y Extremadura, la comunidad en la que menos peso tienen los fondos: solo un 1% del capital conjunto del país. Al mismo tiempo los 2.740 millones invertidos equivalen al 11,4% de todos los depósitos abiertos en la Región, que resulta ser el porcentaje más bajo de España. Del capital dedicado por los murcianos, el 38,4% está invertido en fondos mixtos y de retorno absoluto; el 27,6%, en monetarios y de renta fija; el 25,9%, en fondos garantizados, y tan solo el 8,1%, en los de renta variable.

La casi nula rentabilidad de los depósitos a plazo, la desconfianza hacia nuevos productos bancarios y la menor aversión al riesgo han hecho que muchos ahorradores hayan dado el salto a los fondos de inversión. Éstos no solo han recuperado el dinero que huyó con el estallido de la crisis, sino que han alcanzado en España un récord histórico, según Inverco. Así, en el conjunto del país hay 10.338.156 partícipes (dos millones más que hace un año), con un patrimonio al cierre del pasado mes de 262.847 millones de euros. Tal volumen de dinero es más del doble de lo que los fondos sumaban en 2012. CaixaBank AM se reafirma como la gestora con mayor patrimonio, con una cuota del 16,74%, por delante de Santander AM, con el 14,63%, y BBVA AM, con el 14,42%.

Comisiones

El auge de los fondos es tal que las comisiones derivadas de su gestión se han convertido en clave de las cuentas de resultados de la banca en estos tiempos de tipos de interés cero; junto a las comisiones de planes de pensiones y seguros, constituyen un tercio de los ingresos de las entidades.

Ese 'manantial' menguará con la entrada en vigor este año de la directiva Mifid II, que fija restricciones para que los bancos se sigan apuntando parte de las comisiones de gestión de los fondos que venden sus oficinas. Son las denominadas de retrocesión, por las que las gestoras entregan a sus bancos matrices hasta dos tercios de las comisiones cobradas en los fondos.

Bajo Mifid II, los bancos solo podrán mantener tales ingresos por comisiones si ofrecen asesoramiento al cliente y realizan un seguimiento anual de la idoneidad del producto, o bien le ofrecen al menos una cuarta parte de fondos de otras gestoras, no propios. La directiva puede causar sorpresa al ahorrador. Su banco tendrá que revelarle si su asesoramiento es dependiente. Es decir, que cobra un incentivo por comercializar tal producto. Si se trata de un asesoramiento independiente, no se puede cobrar por la comercialización, pero el cliente tendrá que abonar el coste del análisis de inversión.

El Gobierno aún no ha aprobado el anteproyecto de ley para trasponer la directiva europea. Sin embargo, el reglamento comunitario entra en vigor directamente. Por eso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha advertido a las entidades de que va a supervisar aplicando el ideario de Mifid II. Los bancos han empezado a comunicarlo a sus clientes.