Grupo Talasur exporta ya diseño e interiorismo murciano a 64 países Salvador Bernal, director general de Grupo Talasur, en la factoría principal de Balsicas. / P. Sánchez / AGM La firma de equipamiento mobiliario se consolida dentro del sector hotelero y prevé elevar su volumen de ventas en más de un 40% para 2020 JUAN CARLOS HERNÁNDEZ Murcia Lunes, 31 julio 2017, 08:55

'Contract'. Es la clave que está reactivando el sector regional del mueble. Es equipamiento integral de inmuebles, sean sedes corporativas, hoteles, centros comerciales, urbanizaciones o edificios públicos. Grupo Talasur, creado hace 22 años, fue pionero en esta línea de negocio, lo que le ha convertido en referente nacional hasta el punto de exportar diseño de interiores a 64 países.

Talasur ejecutó el año pasado 75.000 m2 de obra civil y 130.000 m2 de equipamiento de comercios y trabajos de carpintería y metal, así como amueblamiento de espacios 'llave en mano' ('furniture, fixtures and equipment', FF&E), completando 175 proyectos integrales y 17 hoteles completos. Su capacidad y flexibilidad permite a la empresa ofrecer interiorismo personalizado a grupos hoteleros, diseñadores y agentes de compras.

millones de euros prevé facturar Grupo Talasur al cierre del presente ejercicio La firma invertirá 10 millones en I+D durante los próximos tres años. 250 personas componen la plantilla de la empresa, cifra que se ampliará un 10% antes de que acabe 2017.

Los responsables de Talasur prevén un volumen de ventas de 38 millones de euros para el presente ejercicio, cifra que esperan incrementar en más de un 40% a partir de 2020, afianzando su crecimiento en la hostelería y en nuevas líneas de negocio, como sus 'showrooms' creados para acercar el diseño a clientes particulares. Igualmente confían en crecer en el ámbito de las reformas de edificios, de la mano de los principales grupos inmobiliarios de la Región.

El director general de Talasur, Salvador Bernal, resalta que la ventaja del grupo a la hora de sortear la crisis reside en la construcción y decoración de interiores de hoteles, tiendas, restaurantes, bares, centros comerciales y áreas residenciales.

«Hemos implementado nuestra filosofía 'All in One' -explica-, que busca el desarrollo de los proyectos desde su concepción hasta la entrega de llaves. Creamos así espacios únicos de principio a fin, aplicando nuestra experiencia de más de veinte años en ejecución integral. Diseñamos y producimos en nuestras instalaciones bajo un mismo sistema de control de calidad, sin subcontratas ni dependencias externas».

Con sede en el Parque Empresarial Polaris World, en Balsicas (Torre Pacheco), Talasur cuenta con una fábrica propia que suma 30.000 m2, «donde el desarrollo tecnológico y la innovación son las piezas clave que han favorecido nuestro crecimiento en tiempos de crisis», resalta Bernal.

Durante el periodo 2017-2020, el grupo invertirá más de 10 millones de euros en I+D. «Esto nos llevará a ser más competitivos, con programas informáticos diseñados para nosotros, lo que nos dará velocidad para la salida de proyectos de gran volumen en un espacio de tiempo muy corto y sin perder la excelencia en los acabados», explica.

El grupo cuenta con una plantilla de 250 personas, compuesta por ingenieros, arquitectos, interioristas, carpinteros, albañiles, electricistas, tapiceros, herreros, etcétera.

Igualmente tiene activa una bolsa de empleo en previsión de nuevas incorporaciones, pues ampliará su personal un 10% antes de que termine el año. Sus empleados están ahora inmersos en un proceso de formación relacionado con el proceso de robotización de la factoría.

Talasur dedica gran parte de su producción al mercado internacional, con presencia en Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, Noruega, Holanda, Italia, Chequia, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, EE UU y Australia, entre otros. Recientemente se han sumado Rusia, Lituania, Letonia y Estonia. Ha ejecutado proyectos en más de cuatrocientas ciudades repartidas entre 64 países. Su expansión comercial ha sido posible merced a sus delegaciones de Murcia, Cartagena, La Manga, Las Palmas, Tánger, Dubái, Cancún y Miami.

El equipo de gestión de proyectos moviliza los recursos internos para cada proyecto, trabajando junto al cliente para asegurar que se cumplan sus necesidades. «Así, construcción y decoración se dan la mano, en una comunicación y organización de roles perfecta, donde el diseño cobra protagonismo y se convierte en el eje central y el valor añadido de la compañía», explica Salvador Bernal.

Los servicios del grupo abarcan desde la ejecución hasta la legalización de instalaciones, desde la tramitación de licencias de obras hasta las reformas 'llave en mano' en cualquier parte del mundo. Funciones muy valoradas por las cadenas hoteleras.

El director general de Talasur afirma que el sector hostelero «vive un momento estupendo», sobre todo en España, con unas cifras crecientes. «Éste busca personalidad y originalidad -comenta-, apostando por la innovación en la decoración de espacios para diferenciarse de la competencia. Hay hoteles en los que el atractivo ya no es el lugar en sí, sino el propio edificio, convirtiéndose en verdadera obra de arte. Es lo que ofrecemos a nuestros clientes y lo que nos diferencia: la personalización y el detalle de todo lo que fabricamos».

De ahí que Talasur se autodefina como 'hotel trendsetter'; esto es, creador de tendencias de interiorismo para establecimientos hoteleros.

