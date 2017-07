Carlos Egea, presidente de BMN, será 'consejero externo' de Bankia Carlos Egea. / Juanchi López Tras su nombramiento por un plazo de cuatro años, se incrementará de once a doce el número de miembros del consejo de administración EFE Madrid Lunes, 31 julio 2017, 14:30

El actual presidente de BMN, Carlos Egea, se sentará en el Consejo de Administración de Bankia como 'consejero externo' a partir de que la Junta general de Accionistas del próximo 14 de septiembre, convocada para dar luz verde a la fusión de Bankia y BMN, apruebe su nombramiento.

La categoría de 'consejero externo' está prevista en la Ley de Sociedades de Capital para aquellos consejeros no ejecutivos que no sean considerados ni dominicales, pues no tienen una participación accionarial significativa, ni independientes.

Hasta ahora el Consejo de Administración de Bankia lo componen tres consejeros ejecutivos, que son el presidente, José Ignacio Goirigolzarri, el consejero delegado, José Sevilla, y Antonio Ortega, todos ellos con un sueldo de medio millón al año; y ocho consejeros independientes, con un salario fijo de 100.000 euros.

Tras el nombramiento de Carlos Egea por un plazo de cuatro años, Bankia incrementará de once a doce el número de miembros de su consejo de administración.

Según el orden del día de la junta de accionistas de Bankia, una vez aprobada la fusión con BMN, que será igualmente sometida al visto bueno de los accionistas de esta última entidad, participada también mayoritariamente por el Estado, se solicitarán las autorizaciones a los distintos reguladores, supervisores y autoridades que deben aprobar el proceso.

La operación se articulará mediante la entrega de 205,6 millones de acciones de nueva emisión de Bankia a los accionistas de BMN, lo que supone otorgar un valor a BMN de 825 millones de euros (0,41 veces su valor en libros), "razonable" a ojos de KMPG, como experto independiente de la fusión.

Los accionistas de BMN pasarán a tener un 6,7 % del capital de Bankia una vez completada la fusión, poseerán acciones líquidas, que cotizan en Bolsa y que pagan un dividendo que fue creciente desde que el grupo que preside Goirigolzarri abonó el primero en julio de 2015, con cargo al beneficio de 2014.

BMN aporta a Bankia unos 38.000 millones de euros en activos y una franquicia líder en la Región de Murcia, Granada e Islas Baleares, lo que permitirá al grupo que le absorbe contar con cuotas de mercado superiores al 30 % en Granada y la Región de Murcia, y del 25 % en Islas Baleares.