Desembarco inminente en la casa grana Aficionados granas en la grada de la Nueva Condomina. / Vicente Vicéns / AGM El grupo mexicano que medita relevar a Raúl Moro deshoja la margarita, tras recibir la información económica para conocer a fondo la situación del Murcia. Mauricio de la Vega se haría cargo durante dos años de todos los gastos de la entidad, incluidos los de Hacienda y los de la Seguridad Social JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 24 diciembre 2017, 08:32

El Real Murcia está en una situación crítica, pero a lo largo de la próxima semana puede recibir un soplo de aire fresco. La historia del club grana puede pegar un giro si finalmente y, tras varias semanas de negociación, el representante mexicano Mauricio de la Vega se hace cargo de la entidad durante los próximos dos años. Un nuevo 'match ball' como el que el club superó el pasado año con la aprobación del nuevo convenio de acreedores o con la llegada de Raúl Moro en las horas finales de la última ampliación de capital. El club murciano con vida más antiguo de la Región podría haber sorteado una vez más el abismo, como ya hizo en varias ocasiones a lo largo de su centenaria historia. El propio Mauricio de la Vega, y también su hijo del mismo nombre, estuvieron recopilando la pasada semana las últimas informaciones económicas necesarias para la adquisición del club. Tanto en materia de Hacienda como en otras deudas que mantiene la entidad.

Parecen los últimos movimientos antes de un alquiler con derecho a compra que puede cerrarse en los albores de 2018: «A finales de año o en los primeros días de 2018 podrían estar solucionados todos los escollos para la llegada del grupo mexicano. No hay nada cerrado, pero estamos en conversaciones. Todo indica que en los próximos días se podría cerrar el acuerdo», aseguró Deseado Flores a 7TV. El empresario albaceteño está llevando las negociaciones en primera persona y conoce de primera mano cuáles son las intenciones de Mauricio de la Vega: «Sabe que el primer problema es Hacienda y uno de sus primeros objetivos es poner al día al club en este sentido. Eso le permitiría seguir subsistiendo. Ya conocen toda la deuda, también la de Hacienda y Seguridad Social, que mantiene el club», afirma el actual director deportivo del conjunto grana.

El acuerdo estaría cerca de cerrarse en unas condiciones especiales, en las que el agente mexicano y su grupo se harían cargo del Murcia por los dos próximos años, asumiendo los gastos de esta temporada y los de la siguiente. Incluso está decidido a hacerse cargo de los gastos de Seguridad Social, gastos que el club grana no aborda desde varias campañas y que ascienden a cerca de 400.000 euros entre las nóminas de los futbolistas y la plantilla de trabajadores administrativos. El que parece que cada vez está más lejos del Real Murcia es Raúl Moro, que no estuvo presente en el último partido del Murcia en la Línea de la Concepción, ni tampoco en la comida de empresa de la semana pasada: «A Raúl Moro hay que estarle muy agradecido. Seguro que Raúl no va a desearle nada malo al Murcia», asegura Flores en relación a que el actual presidente del club grana pudiera torpedear la llega del grupo de Mauricio de la Vega.

«No hay nada confirmado aún, pero se podría cerrar en la próxima semana», afirma Deseado Flores

Adelantando el trabajo

Aunque todavía no está el acuerdo totalmente cerrado, tanto Deseado Flores, actual director deportivo grana, como Pedro García Carmona, el hombre de confianza de Mauricio de la Vega que podría asumir estas funciones si finalmente se produce el desembarco del grupo mexicano, tienen claro que quieren mantener el bloque que actualmente dirige José María Salmeron y que el número de fichajes a realizar, en principio, sería de cinco: un central, dos centrocampista, un extremo y un delantero. El equipo grana debería, para hacer los nuevos fichajes, dejar cinco plazas libres ya que tiene las 22 del primer equipo ocupadas. Una de las bajas será Curto, que no podría volver hasta el final de temporada, mientras que futbolistas como Molinero y Fernando Llorente también está en el punto de mira. En los últimos días, cabe destacar que el propio Pedro Gómez Carmona está preguntando por varios futbolistas en nombre de la entidad murciana.

El Murcia ha preguntado ya por delanteros como Ortuño, que aún no tiene equipo, por Dani Romera del Cádiz, por Aridane del Albacete y por Manel del Lorca, entre otros. Además, centrocampistas como Quim Araujo del Albacete o Zahibo del Nástic de Tarragona también están en la órbita del equipo grana. Un caso similar al de Alfaro, extremo derecho del Barcelona B. En defensa, el nombre de Carlos Delgado, central del Albacete, también ha sido ligado recientemente al club grana. Algunos de estos futbolistas podrían estar en la vuelta del Murcia a la Liga que será el 7 de enero, ante el Écija, en San Pablo.