ACB-LIGA ENDESA Visita del UCAM a un recién ascendido que asusta El Gipuzkoa es el mejor reboteador de la competición y el segundo en diferencia de puntos, y tiene en sus filas al 'MVP' EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Domingo, 15 octubre 2017, 09:16

No está siendo el arranque más placentero posible para el UCAM, que entre sus problemas de cupos y lesiones y los partidos al borde del ataque de nervios juega con la salud del aficionado. El propio Ibon Navarro viene avisando en sus últimas ruedas de prensa de que no habrá partido fácil, y la visita a un recién ascendido no le quita la razón. Porque el Gipuzkoa Basket está de vuelta en la Liga Endesa, pero no juega como un novato. Los números le respaldan. Aun perdiendo en la primera jornada, es el segundo equipo de la liga con mayor diferencia entre puntos anotados y recibidos, un saldo positivo de 43 tantos que le deja únicamente por detrás del Barcelona.

Una abrumadora diferencia construida en dos autoritarias victorias, primero sobre el Betis, contra el que firmó el triunfo más abultado de su historia (94-60), y unos días más tarde asaltando a domicilio al Estudiantes (75-92) en una victoria de mucho valor. Dos victorias de dominio incontestable y con un mismo guion: arrollar desde el inicio. En ambos encuentros, el GBC ya sacaba a sus rivales ventajas de dos dígitos en el primer cuarto, rondando la veintena al descanso. Los de San Sebastián juegan a imponer su ritmo desde el comienzo, y si el adversario puede, que les pille. No empieza midiendo fuerzas. Tiene claro a qué jugar y lo demuestra con ataques en los que el bote está minimizado y los tiros liberados han de tomarse por muchos segundos que le queden aún al reloj de posesión. Un estilo que no se entiende sin su dominio del rebote, y es que solo un equipo en la competición ha cogido un rebote más que ellos en ataque y nadie le supera en los que caen bajo el aro propio.

Su fortaleza reboteadora les permite así correr y tener segundas oportunidades, una importante prueba para medir la mejoría en esta faceta del UCAM, que después de empezar el curso flaqueando ha superado en rebotes a sus rivales en sus dos victorias, una en Liga Endesa y otra en Champions. En ello han tenido mucho que ver Delía y Tumba, que tendrán un gran desafío contra el holandés Henk Norel, que está ofreciendo el mejor baloncesto de su carrera.

Norel, que este verano estuvo a punto de fichar por el Maccabi, es el líder de la Liga Endesa en puntos por partido (21,7), rebotes (12) y valoración (32). Ha alcanzado además la treintena en valoración en las tres jornadas de Liga cuando tres eran las ocasiones en que había logrado tales cifras en toda su carrera, la última de ellas contra el UCAM. Pívot puro de poste bajo, tiene mucho instinto para el rebote de ataque, es por esta vía por donde consigue muchos de sus puntos. Queda muy bien complementado por Fakuade y Agbelese -quien probara con el UCAM en verano de 2015 sin éxito- y Clark, casi testimonial refuerzo de mitad de temporada del UCAM la temporada pasada.

De la atención que genera su juego interior salen muy beneficiados sus alas, donde sorprenden los aleros Miquel Salvó, hace dos años en EBA, y Jordan Swing, que viene de brillar en LEB. La plantilla guipuzcoana puede parecer de perfil bajo, pero su juego está muy por encima de lo esperado a estas alturas. El mérito es mayor teniendo en cuenta que su entrenador, el elocuente Fisac, fue el último en incorporarse después de dirigir a Senegal en el Afrobasket, donde tuvo bajo su batuta a Clevin Hannah.

El UCAM se encontrará de nuevo a un equipo que pondrá a prueba a su juego interior y su adaptación a un rival con pretensiones de llevar el partido a un alto número de posesiones. Para el mismo recupera a Alberto Martín, que debutó el miércoles después de su lesión en el aductor.