«A veces vamos con flechas a pelear contra cañones»

El año llega a su fin y es hora de hacer balance. Alejandro Gómez, director general del UCAM, habló ayer para decir que el final de 2017 le pilla contento «a grandes rasgos por cómo acabó la temporada pasada y muy orgulloso con el comportamiento de los jugadores en lo que va de esta».

Gómez no tardó en exteriorizar lo que siente por el plantel de su equipo, probablemente el más discutido de las últimas campañas, pero «del que más orgulloso me siento en las nueve temporadas que llevo aquí». El UCAM, a una victoria de las posiciones de Copa, «es un equipo que no deja de pelear ningún día, aunque esté más limitado de talento que otros años».

El director general entiende «perfectamente» que haya quien espere más. Gómez asume la responsabilidad de que «por la manera que tenemos de comunicar» se haya podido generar una expectativa que obligue al UCAM a alcanzar la Copa y el 'playoff', «pero nuestra realidad presupuestaria es otra». Eso sí, matiza que «no cambiamos el discurso y queremos seguir aspirando». Su equipo no ha perdido ningún partido por más de diez puntos en la Liga Endesa, «donde a veces vamos con flechas a pelear contra equipos que tienen cañones».

El puesto que genera más discusión de la plantilla murciana es el de ala-pívot, y la posibilidad de reforzarlo existe «desde que se lesionó Antelo, pero los jugadores que nos gustan tienen un coste inasumible. Mi obligación es sacar lo mejor de jugadores que no se han adaptado o no están jugado bien, y muchas veces consiste en limpiar cabezas».

Aunque el UCAM parece recuperar en la Champions el rumbo para pelear por el 'top 16', compaginar las dos competiciones se hace especialmente difícil por la obligación de presentar cinco cupos nacionales, sin poder contar a Oleson, porque «se lesiona Antelo, Faverani vuelve a caer por una lesión diferente e incluso Urtasun también se lesiona, lo que ha provocado que algunos días vayamos con una rotación real de seis jugadores».

Sobre Faverani, que enfoca otra recta final de recuperación, Gómez fue claro: «Si hay algún problema con Faverani soy yo, que le he fichado. Él no tiene culpa de nada y ha venido por muy poco dinero».

Una parte importante de la comparecencia de Gómez estuvo centrada en Sadiel Rojas, que en Zaragoza volvió a sufrir una agresión. «Creo que hay gente a la que le molesta que coja rebotes que gana por corazón, y eso hay a quien le fastidia». El sábado quedó por unos instantes inconsciente en el suelo, tras una llave de Bellas que acabó con codazo de Dragovic. «¿Cuántas agresiones a Rojas llevamos? ¿Cinco? ¿Seis? Parece el delincuente número uno y eso ya cansa». Rojas, renovado el pasado verano, «demuestra ganarse cada euro de su contrato, y parece que ciertos jugadores le tienen tomada la matrícula porque su juego es incómodo».