Baloncesto El UCAM Murcia pone en marcha el cuentakilómetros Ibón Navarro. / Edu Botella / AGM Prepara una pretemporada viajera, en la que tendrá hasta seis duelos lejos de la Región, casi todos contra rivales de la ACB EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Lunes, 7 agosto 2017, 09:33

En dos semanas, el nuevo UCAM Murcia de Ibon Navarro comienza el trabajo. Será uno de los equipos más madrugadores de la Liga Endesa, y es que aunque los jugadores no empiecen a sudar hasta el lunes 21, el 18 tendrán que estar en Murcia para ser sometidos a diferentes pruebas médicas que determinen el estado físico en que llegan. Eso sí, hay quien se incorporará más tarde, y es que algunos jugadores del UCAM son internacionales y se encontrarán disputando diferentes torneos. Así, Kevin Tumba (Bélgica) y Ovie Soko (Gran Bretaña) estarán preparando con sus selecciones el próximo Eurobasket; Sadiel Rojas (República Dominicana), Vitor Benite (Brasil) y Marcos Delía (Argentina), la AmeriCup; y Clevin Hannah (Senegal) el Afrobasket.

Para el resto, la rutina de entrenamientos a las órdenes de Ibon Navarro comenzará el citado lunes 21 de agosto, que consistirá esencialmente en trabajo físico en sus primeros días y se llevará a cabo en Murcia, donde los jugadores pernoctarán en sus propios hogares y, dado que la pretemporada del UCAM se presenta viajera, no habrá concentración como tal hasta que el equipo se eche a la carretera para su primer traslado a Morazarzal, localidad madrileña que acogerá del 1 al 3 de septiembre el primero de los dos circuitos de pretemporada organizados por Movistar de los que el UCAM será partícipe, y en el que se enfrentará al Estudiantes y al Burgos.

El calendario veraniego llevará al UCAM una semana más tarde hasta Cataluña, donde medirá fuerzas contra el ICL Manresa (único rival de los hasta ahora conocidos para pretemporada que no competirá en ACB) y el Joventut del extécnico del UCAM Diego Ocampo en el municipio barcelonés de Sant Juliá de Vilatorta.

El cuentakilómetros no se para ahí, y el siguiente fin de semana, el del 8 y 9 de septiembre, los hombres de Ibon Navarra volverán al sur de la Península para un nuevo circuito Movistar, esta vez en Granada, donde se enfrentarán a los también 'ACB' Tecnyconta Zaragoza y Gipuzkoa Basket, recién ascendido.

Son así seis los partidos amistosos conocidos hasta la fecha y ninguno dentro de las fronteras de la Región, pero está previsto que el UCAM tome la condición de anfitrión en al menos dos partidos más, que están pendientes de confirmación al quedar aún cabos sueltos que atar con ayuntamientos y rivales. Ninguno de ellos será el ALBA de Berlín, como se venía rumoreando.

Aunque las cuentas salgan, porque el UCAM tiene ahora mismo trece efectivos, aún podría haber novedades. Si bien no ha trascendido el interés directo por ningún jugador en concreto, en el club no descartan salidas (Alberto Martín y Julen Olaizola no sabrán hasta el último momento qué será de su futuro más inmediato) ni tampoco incorporaciones.

Aún restan casi dos meses para que dé comienzo la Liga Endesa y, por tanto, queda mercado en juego. En el UCAM lo que más preocupa hasta el momento es una última plaza de jugador formado localmente. Si bien en ACB se cumplen los requisitos de cuatro jugadores nacionales (el UCAM tiene cinco), no es así en Champions League, donde se exigen cinco licencias de este tipo y ahí Brad Oleson no está considerado como tal por una serie de requisitos algo contradictorios. El UCAM Murcia confía en que la FIBA, organizadora de la competición, recule.

En cualquier caso, se conciba al nuevo escolta del UCAM como español o no, el nivel de los jugadores nacionales se antoja algo justo para un equipo que participa en dos competiciones como la Liga Endesa y la Champions League. Así, en el caso de que el mercado ofrezca al UCAM un jugador de las características que encajan en la formación actual de la plantilla, este podría ser un jugador exterior, por lo que para una operación salida quien cuenta con más papeletas es Julen Olaizola, sexto pívot de una rotación interior completa.