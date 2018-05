El UCAM ya entrena en Atenas Entrenamiento del UCAM en el estadio OAKA. / UCAM Murcia CB Los jugadores ya saben que el parqué que pisan en el estadio OAKA es el mismo que en Murcia PACO LASTRA Murcia Miércoles, 2 mayo 2018, 22:39

Al poco de aterrizados en Atenas, donde en el mismo aeropuerto una delegación de la Champions League recibió a la expedición liderado por un Ibon Navarro obsequiado con productos típicos de la zona, y después de realizar la sesión de fotos oficial de la 'Final Four', llegó el momento de empezar a sudar.

Desde las 21.30 de la noche y hasta las 23.00, los murcianos ya saben que el parqué que pisan en el majestuoso OAKA, escenario del torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de 2004 y sede de la 'Final Four' de la Euroliga de 2007, es el mismo que en Murcia. También rebota igual el balón en el aro y el tablero, y el tacto es como el mismo con el que posaron para las últimas fotos en el 'media day' antes de partir. Queda confirmado. No hay miedo a nada ni tampoco lo había antes. No hay nada que perder y sí mucha ilusión con la que seguir haciendo lo mismo desde el primer día en esta competición: vencer a las expectativas. A ellas, y al AEK.