El 'tuitero' por excelencia del UCAM Guillermo y su hermana durante su viaje a Atenas Este joven murciano es el gestor de la cuenta de Twitter @infoCBMurcia, referencia de los aficionados en las redes sociales

Guillermo Lozano se define como «un aficionado más», aunque seguramente no se trate de un caso como tal. Abonado de toda la vida al club, de los que sufren cada derrota y victoria como suya propia, y de los que han cambiado los viajes a Alcázar de San Juan por Atenas, es desde hace unos años más conocido por ser la persona que hay detrás de la cuenta de Twitter @infoCBMurcia, que desde su creación en junio de 2012 viene difundiendo toda la información relativa al UCAM: partidos, noticias, curiosidades, datos, etc.

Su manera de entender el baloncesto es como una bendita locura. La misma que le ha traído ahora hasta Atenas, teniendo que regresar a España solo dos días después de su llegada, faltando al partido del domingo incluso aunque el UCAM hubiera ganado un puesto en la final. Pero no regresa a Murcia, sino a Tenerife, donde reside actualmente por motivos de trabajo desde hace dos años, un traslado que no supuso un impedimento para seguir recopilando todo aquello relativo a la actualidad del equipo de sus amores, un 'hobby' que tiene enganchados a más de 2.500 seguidores actualmente.

- ¿Cómo valoras esta experiencia de la 'Final Four' de la Champions en Atenas?

Muy bien en todos los sentidos, aunque hemos estado pocos días, solo vimos la semifinal y sabiendo que nos teníamos que volver el sábado aunque el UCAM ganara. Desde el principio nos juntamos los aficionados murcianos, hemos podido hacer un poco de turismo y disfrutar de un ambiente muy bueno. Éramos pocos pero nos hacíamos notar. Coincidimos con unos alemanes del Riesen en la comida, y luego en el espectacular ambiente del OAKA, donde la afición del UCAM estuvo sobresaliente animando todo el partido y también después, con la increíble afición del AEK dándonos la enhorabuena e intercambiando bufandas.

El hecho de jugar en Europa, y más aún poder vivir una 'Final Four' en directo en el espectacular OAKA y en una ciudad tan histórica como Atenas, ha sido increíble para todos.

- Tu cuenta de Twitter de @infoCBMurcia ha ido evolucionando mucho con el tiempo. ¿También tu forma de llevarla, más como responsabilidad que entretenimiento?

Al terminar la temporada 2011-12 creé la cuenta con el ánimo de reunir información del equipo, de que la gente encontrara un lugar donde se reuniera toda la información. Me sorprendió muchísimo la acogida que tuvo, con mucha interacción de gente que me decía que la cuenta era incluso una referencia, pero por mi parte siempre ha sido un 'hobby', uno al que sí que es cierto que a partir del recibimiento que tenían los récords que ponía me animó a crear una pequeña base de datos recopilando los más exitosos e importantes.

Ni soy periodista ni pretendo serlo, fue más que nada el hecho de que, ya que busco noticias del club para mí, por qué no compartirlas. Básicamente es estar más o menos informado de lo que pasa en el club y compartirlo con los ya más de 2.500 seguidores, que aunque no es una gran cifra, para mí es un motivo de alegría ver cómo funciona.

- ¿En qué posición te encuentras cuando surge algún partido polémico como el de la semifinal contra el AEK? Mucha gente te toma por referencia.

Intentando ser lo más objetivo posible, pero como un aficionado más. Como veo los partidos como un seguidor del UCAM es de esa forma como trato de verlos. Hay veces que me dicen que la cuenta parece del club y otras que me piden que me moje más, pero intento ser objetivo y aficionado del equipo a la vez.

- ¿Has echado algo en falta por parte del club o de la ciudad de Murcia en esta 'Final Four'?

Se ha echado en falta bastante ayuda para los aficionados que querían desplazarse a Atenas, que se han tenido que buscar ellos mismos las habichuelas. Sí que es verdad que el club anunció que el tema de los vuelos era complicado, pero a su vez, intentar reunir a los aficionados en la misma zona de la ciudad se ha echado en falta. También decir que la salida del pabellón tras el partido contra el AEK fue un caos. No sé si por parte del club o de la organización, pero no facilitaron nada las cosas, no hubo ninguna información y nos vimos muy solos, sin tener a dónde ir ni qué hacer, porque después de ser escoltados por la policía tras un incidente con un aficionado griego y estar retenidos a la salida durante unos minutos, cuando nos dieron libertad para marcharnos no había taxis, teníamos que ir a la calle principal pero no era seguro, como tampoco ir a la estación del tren porque nos advirtieron de que podrían estar los ultras del AEK.

En cuanto a la ciudad de Murcia, pasa que cuando sales fuera y vas a ver a otros equipos, o simplemente leyendo su prensa local, comparas y el resultado es lamentable. Que el propio ayuntamiento, al que el club le hace una publicidad espectacular por toda Europa, y más esta temporada, no dé ningún apoyo institucional y no se deje ver en los partidos es una vergüenza, porque es posiblemente la única ciudad en que esto pasa.