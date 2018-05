Semana grande, cita histórica para un UCAM con energía Los jugadores del UCAM, ayer, durante la jornada con los medios. / Guillermo Carrión / AGM «Manejar bien el inicio ante el AEK» es la clave para un equipo que busca el primer título de su historia EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Martes, 1 mayo 2018, 10:41

Borrón y cuenta nueva. El UCAM ha intentado lavar su cabeza tras la derrota sufrida en Vitoria con una falta no pitada a Clevin Hannah que habría dado la posibilidad de empatar o ganar el partido a un jugador con un 90% de acierto en los tiros libres. «Hubo contacto, pero no podemos hacer nada ante lo que no pitan los árbitros», dijo ayer un Hannah muy solicitado en el 'media day' previo a la 'Final Four' de la Champions.

El UCAM, que pasaba por su mejor momento de la temporada, ha sufrido dos duras derrotas esta semana pasada que comprometen su lucha por el 'playoff' de la Liga Endesa, pero Vitor Benite, capitán en ausencia de Antelo, no pierde el optimismo. «Creo que seguimos en nuestro mejor momento, es parte del deporte. Estamos con una química muy buena, jugando de manera muy colectiva y alcanzando ese punto en el que somos capaces de hacer más incluso de lo que creemos». El brasileño ha sido uno de los más destacados en las últimas semanas. «Si juego más voy a tener más tiros y más oportunidades de ayudar, así voy a intentar seguir».

La 'Final Four' Viernes 4 17.30 MHP Riesen-AS Mónaco. 20,30 AEK Atenas-UCAM Murcia Domingo 6 16. 30 Tercer y cuarto puesto. 19.30 Final

Benite es uno de los grandes baluartes del UCAM para dar réplica en la semifinal a la dupla del AEK Harris-Green, con muchos puntos en las manos. Pero no está solo. «Conozco a Mike Green», dice Hannah, «pero estoy con muchas ganas de afrontar el reto, va a ser muy excitante salir a jugar al más alto nivel». A diferencia de la Liga Endesa, el base americano no ha sido considerado por la Champions League entre sus candidatos a 'MVP', por lo que tanto él como su equipo irán de tapados a la 'Final Four'. «Ellos tienen 15.000 personas animándoles, pero sabemos hacer que eso juegue en su contra».

No sería la primera vez que el UCAM supera un ambiente adverso. Delía, que estuvo en Esmirna, lo sabe. «Es un factor que puede jugar a nuestro favor, durante el año tuvimos partidos difíciles como visitantes y el equipo respondió muy bien». También Ovie Soko, que jugó una temporada en Grecia. «Va a ser un ambiente realmente difícil, pero sacaremos toda nuestra energía porque ya lo hemos hecho».

Los partidos de una 'Final Four' siempre son distintos. La plantilla del UCAM no tiene excesiva experiencia en la pelea por títulos, pero algunos de sus jugadores veteranos sí. «Mi consejo para todos es que disfruten», dice un Oleson que sabe cómo vencer la presión. «Es un escenario muy grande y cada movimiento cobra más importancia, pero hay que salir a disfrutar». No había peleado por un título en Europa hasta ahora, pero Benite llegó en 2015 a Murcia con la Intercontinental bajo el brazo. «Es diferente, lo más importante es mantener la tranquilidad, saber que son cuarenta minutos en los que hay que estar concentrados, con el plan de juego que nos indique el cuerpo técnico y conocer que estamos preparados».

¿Dónde se aprecian estas diferencias? Benite opina que «en los partidos así los momentos iniciales son difíciles y suele haber pérdidas de balón. No debemos darle demasiada importancia». Delía, que tuvo «un bajón, pero ahora me encuentro mejor», también resalta los primeros minutos del partido. «Va a ser importante que marquemos nuestro ritmo de juego y no dejar crecer al AEK, porque si crecen con el empuje del público pueden ser muy peligrosos».

Muchas miradas estarán puestas en Ovie Soko, candidato al 'MVP' de la Champions. Esta temporada está siendo un antes y un después en su carrera, aunque «no tenía esa pinta al principio», bromea. «Mis compañeros me han ayudado mucho y el entrenador ha hecho muchos ajustes por mí», cree un Soko que no quiere cargar con el cartel de estrella. «Ningún equipo llega a la 'Final Four' por un jugador».

Lo que queda claro es que la semana pasada ha quedado atrás. Solo se piensa en Europa. Y después de llegar en el mejor momento de la temporada a su tramo más decisivo en una 'Final Four' tan abierta, en el UCAM nadie renuncia a volver con el primer título en la historia del club.