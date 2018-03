Baloncesto | UCAM Sadiel Rojas: «Jugamos duro y con mucha intensidad, pero nunca sucio» Sadiel Rojas durante la rueda de prensa. / UCAM El alero del UCAM explica que ha perdido cuatro dientes en un partido y ha vuelto a la pista a jugar sin quejarse LA VERDAD Murcia Jueves, 1 marzo 2018, 16:37

Sadiel Rojas compareció este jueves en rueda de prensa y trató diversos temas de la actualidad del club universitario como la etiqueta de jugador agresivo que le acompaña. "Somos un equipo austero, que no tiene mucho dinero. Por eso para competir contra todos necesitamos jugar duro y con mucha intensidad. Necesitamos jugar así para ganar. Pero nunca jugamos sucio", aseguró el jugador del UCAM Murcia.

Esta defensa se debe en parte a la polémica generada sobre el comportamiento de Sadiel en la pista, a raíz de un mensaje publicado por el entrenador de Baskonia, Pedro Martínez, en redes sociales. En él, se juzgaba de forma indirecta, una acción del alero universitario sobre Sassu Salin. "No entendí este tweet. Pensaba que se trataba de una broma. Y posteriormente, salto al campo de Obradoiro y me pitan dos faltas en dos minutos donde no toco a nadie. Ni siquiera tengo contacto. Esto es lo que no me gusta", afirmó Rojas.

En cuanto a su relación con el estamento arbitral, la define como muy buena. "Yo me llevo bien con todos los árbitros de la liga. Les tengo mucho respeto. He perdido cuatro dientes en un partido y he vuelto a la pista a jugar sin quejarme, he salido en camilla de Bilbao y no me he quejado, me he partido la espalda hace cinco años y sigo jugando cómo antes. No me quejo nunca, pero siempre juego igual. Duro, pero no sucio. Y nunca me quejo".

La vuelta a la Liga Endesa viene fuerte este sábado para el UCAM Murcia, que se enfrentará al actual campeón de la Copa del Rey, el FC Barcelona Lassa. Sadiel Rojas, quien regresa tras las ventanas FIBA, aseguró que se encuentra en una situación física y mental muy buena. "Cuando estoy feliz, mi cuerpo está mejor. Las Bahamas es un sitio increíble y con mis compañeros dominicanos he disfrutado mucho, yo creo que por esto mi cuerpo está bien". Añadió el jugador que además, está "listo para los próximos meses aquí en Murcia".

El dominicano analizó el crecimiento que ha habido en el equipo blaugrana tras el cambio de entrenador y ha afirmado que por eso, hay que preparar bien el partido. "El FC Barcelona ha cambiado mucho, juegan con más intensidad y una defensa más fuerte. Es un equipo diferente ahora, con mucha fuerza y por eso es un partido difícil para nosotros", explicó Rojas.

Sin embargo, los de Ibon Navarro cuentan con un refuerzo muy importante para conseguir la victoria de este sábado. "Estoy muy feliz de que Lima esté aquí. Es un jugador muy duro y es perfecto para este equipo. Además, es amigo mío y es estupendo que haya regresado a Murcia", dijo el jugador universitario.

Ganar los próximos partidos es fundamental para el UCAM Murcia como expresó el alero, quien sabe que no solo es importante el enfrentamiento de este sábado. "Si tenemos 10 partidos, ganamos 10 partidos. Los tres próximos encuentros van a ser muy importantes para este año", sentenció Rojas.

Para la afición, Sadiel tiene un mensaje muy claro: "Necesitamos a todos aquí en Murcia para ayudarnos el sábado por Lima, por mí, por el equipo, por Ibon y por todos los que han trabajado para el equipo este año. Es un partido para empezar el camino hacia la final de año aquí en Murcia", concluyó el dominicano.