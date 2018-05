El 'playoff', entre una 'Final Four' y otra Tumbay Tavares, en el salto inicial del partido de la primera vuelta / EFE El equipo de Ibon Navarro está empatado a victorias con el Iberostar Tenerife, octavo, que recibe esta jornada al Barcelona El UCAM, para acabar entre los ocho mejores, está obligado a sorprender al Real Madrid, que juega hoy en Murcia su último partido antes de la final a cuatro de la Euroliga EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Sábado, 12 mayo 2018, 02:41

No ha vuelto el UCAM de Atenas con el premio que deseaba, pero un tercer puesto en su primera participación en la Champions League, en su segunda temporada en Europa, no es para nada desdeñable. De hecho, es todo un logro. Siempre es importante tener memoria, y el club murciano, hasta hace apenas cuatro temporadas, tenía como objetivo conservar su plaza en la máxima categoría del baloncesto español. Hace una semana, peleaba por un título europeo.

En esa realidad actual que vive el UCAM, en la competición patria el objetivo no es otro que estar entre los ocho equipos que peleen por el título de la Liga Endesa. Uno por el que su dificultad ha ido fluctuando esta temporada. Después de perder en Andorra en la jornada 23, el 'playoff' quedaba a tres victorias de distancia. Solo cuatro jornadas después era séptimo clasificado y encaraba el tramo final de la temporada dependiendo de sí mismo y con las mejores sensaciones del curso.

Después de dos dolorosos tropiezos antes de la 'Final Four' -Joventut y Baskonia-, el UCAM está fuera de los puestos de 'playoff', pero empatado a victorias -16- con el Iberostar de Katsikaris. Y el calendario de ambos en estas tres jornadas restantes es muy similar: ambos reciben a un 'coco' esta misma semana -el Barça visita Tenerife-, reciben a un rival directo que también apura sus escasas opciones -el Estudiantes vendrá a Murcia en la última jornada mientras que el Obradoiro viaja a la isla la semana que viene- y visitan la cancha de un rival que tal vez esté matemáticamente descendido llegado el momento -el UCAM viajará a Bilbao y el Iberostar visita Sevilla en la última jornada-. Con una victoria más que murcianos y tinerfeños está el Andorra, pero su cierre es mucho más complicado, ante tres equipos de Euroliga como son el Barça, el Unicaja y el Valencia.

Ibon Navarro: «No espero un Real Madrid relajado ni pensando en la cita de Belgrado» Pablo Laso: «El UCAM tiene buenos jugadores en todas las posiciones»

Para completar la terna de candidatos, un Fuenlabrada en caída libre con ocho derrotas seguidas, una menos que UCAM e Iberostar -15-, pero que al equipo de Ibon Navarro le interesa que sume en caso de triple empate con los canarios, pues es el único equipo de entre todos los aspirantes al que el UCAM le tiene ganado el 'basket-average', donde estos superan al Tenerife, y que daría así con el UCAM como vencedor.

Pero antes de sacar la calculadora, el UCAM necesita cumplir con su parte. Y empieza con el rival más complicado, el Real Madrid, que pase lo que pase en este final de liga regular tiene asegurado el primer puesto y la ventaja de cancha en todas las eliminatorias del 'playoff', y que jugará su último partido antes de disputar el próximo fin de semana la 'Final Four' de la Euroliga.

Reyes y Rudy descansan

En este sentido, Pablo Laso ha anunciado que dará descanso a Felipe Reyes y Rudy Fernández, al mismo tiempo que Facundo Campazzo, lesionado, aún no está listo para jugar, aplazando así su esperado regreso a Murcia. Pese a ello, contando con una plantilla tan larga, y con un campeonato de Europa en el horizonte, Ibon Navarro, técnico de los murcianos, cree que «no es bueno ir a una 'Final Four' con malas sensaciones», por lo que no espero un Real Madrid relajado ni pensando en la 'Final Four' de Belgrado, sino con espíritu de lucha y competitividad», pues es el de Murcia «no va a ser un partido blando, es lo más parecido a nivel de dureza a lo que se van a encontrar la semana que viene».

Quien tal vez juegue hoy en Murcia su último partido, pues su salto a la NBA parece inevitable, es Luka Doncic, quien a sus 19 años oposita a terminar su carrera como mejor jugador europeo de la historia. El esloveno, que sin tener aún una barba cerrada ya es el líder del equipo con más títulos del continente, es uno de esos jugadores que surgen cada cuarto de siglo. Se ha ganado por sí mismo, como mínimo, entrar en la discusión contra leyendas que batieron récords de precocidad como Drazen Petrovic o Toni Kukoc, y llega a Murcia tras una semana mágica en la que ha firmado el primer triple-doble de la Liga Endesa en once años -el más rápido de la competición, pues solo necesitó 22 minutos-, entrar en el quinteto ideal de la temporada en una Euroliga que también la ha designado como mejor jugador joven por unanimidad por segunda campaña consecutiva, y ganar el Premio Endesa 2018, un preámbulo al más que cantado 'MVP' que terminará conquistando.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, elogió ayer al UCAM. «La sensación que tengo desde fuera es que llegar a una fase final de una competición europea habla muy bien de su trabajo. Están siendo muy competitivos y la prueba es que están luchando por el 'playoff'. Tienen buenos jugadores en todas las posiciones».