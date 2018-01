Baloncesto El EWE acusa al UCAM de parar el reloj durante el último minuto del partido Ibón Navarro protestando al árbitro tras ser expulsado. / Nacho García / AGM Ibon Navarro responde que su equipo «no hace trampas» y que «el tiempo que quedaba para el final del partido estaba encima de la canasta» EFE Murcia Miércoles, 17 enero 2018, 13:01

El Ewe Baskets Oldenburg ha acusado al UCAM de parar deliberadamente el reloj durante el último minuto del partido que el cuadro grana venció este martes por 85-65 en el Palacio de los Deportes, un resultado con el que iguala los 20 puntos por los que perdió en Alemania, e Ibon Navarro, técnico universitario, ha respondido que su equipo "no hace trampas".

El partido de la undécima jornada de la Liga de Campeones FIBA entre españoles y germanos estuvo rodeado de polémica, especialmente una vez concluido, por el cruce de declaraciones entre ambos técnicos.

Mladen Drijeni, entrenador del Oldenburg, respondió que "por supuesto que fue deliberado que se averiara el marcador con el cronómetro durante el último minuto" y añadió que no recibió información del tanteo.

"Me acerqué a la mesa de anotadores y no me dijeron cuál era el marcador", apuntó Drijeni, quien se pregunto si lo ocurrido es "justo para la competición".

Además, el técnico alemán de origen bosnio herzegovino, se quejó del trato recibido en el hotel en el que se hospedó su equipo diciendo que la comida que les sirvieron "no era la adecuada".

Tras el discurso de Mladen Drijeni, Navarro indicó que había hablado de lo sucedido con su colega: "El tiempo que quedaba para el final del partido estaba en el reloj que hay encima de la canasta. Le aseguré que no se hizo ninguna trampa y yo vi a los operarios corriendo y tirando cables por el pabellón, aunque no me creyó".

Por otra parte no pudo evitar enojarse cuando supo que el técnico alemán se quejó de la comida que ingirieron en el hotel. "Nosotros, cuando estuvimos en Oldenburg, fuimos a un hotel en el que había una congregación de señoras jubiladas. No sé si hay hoteles malos en Murcia, pero en tal caso sería un hotel del mismo nivel del que estuvimos nosotros allí. "Igual también me puedo quejar yo de la comida que nos pusieron allí", manifestó con cierta perplejidad.

Además, el preparador grana, que fue expulsado por protestar en el tramo final del tercer cuarto, se refirió a la actuación de los árbitros, el italiano Saverio Lanzarini, el polaco Wojciech Liszka y el montenegrino Zdravko Rutesic.

"Han tenido un mal día, lo podemos tener todos, y me han expulsado cuando ni he insultado ni les he faltado el respeto en ningún momento. Simplemente les dije que habían perdido el control del partido en el tercer cuarto", explicó el vitoriano.

"En la segunda parte ellos salieron a pegarnos, que es lo que tenían que hacer, y los árbitros permitieron este tipo de juego, pero sólo en una parte de la cancha, y yo no puedo permitir que eso ocurra en mi casa", explicó Ibon Navarro, quien valoró la respuesta del público visto lo visto.

"El público nos ayudó mucho, sentimos el aliento de la gente y creo que esta reacción hizo que hasta los árbitros se dieran cuenta de lo que estaba pasando", señaló al respecto.