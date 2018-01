En octavo lugar, pero sin Copa

Una ilusión de eterno aplazamiento. La Copa sigue escapándosele en el último suspiro al UCAM, que, pese a todo, termina la primera vuelta por primera vez en su historia con más victorias que derrotas, en posiciones de 'playoff' y, aun así, fuera de la Copa. Una agridulce situación que se da por remontar el 'basket-average' al Gran Canaria, que perdió y entra en la Copa meramente como organizador, pues ahora es noveno. Al UCAM le toca el peor sabor de un sistema de clasificación que, por otro lado, es el que le dio su única participación en 1996.

62 Divina Seguros Joventut 71 UCAM Murcia

La Copa es un objetivo por el camino, y el 'playoff' el final. Y ganar en Badalona cuenta y mucho para ello. Con el Iberostar y el Baskonia nada dispuestos al fallo, no había lugar para las cábalas, no al menos si no se cumplía la primera parte del trato, que era ganar.

Con ganas de comerse el mundo. Así es como salía a pista el equipo de Ibon Navarro. A oportunidad grande, jugadores grandes. De raza. Y combinando de inicio a dos jugadores en una forma excelente como Hannah y Soko, con Oleson cumpliendo en ocasiones de todo o nada, y Rojas y Tumba como torneros fresadores, solo podían salir las cosas bien. Así lo indicaba un 2-8 que provocaba el primer y estéril tiempo muerto de Ocampo, pues el fulgor no cesaba y se llegaba al 12-24 favorable al UCAM en un primer cuarto de mucho brillo en ataque pero también en defensa, con Tumba anulando a Jordan, referencia interior de la Penya.

EL TORNEO COPERO Los que pasan Al Madrid, Barça, Valencia, Fuenlabrada y Herbalife se unieron ayer Baskonia, Unicaja y Tenerife Cuándo El torneo se disputará en febrero en Gran Canaria; el sorteo de los cuartos se realizará mañana

Partidos con tanto en juego son los que separan a los hombres de los niños, y hay quien no parecía estar listo, caso de Lukovic, que después de tres errores consecutivos acababa con la paciencia de Navarro, con Benite fuera de juego con dos faltas y molestias en la espalda. Jordan ahora sí encontraba la vía hacia el aro, pero lo que aumentaba el nivel ofensivo del Joventut era sin duda la entrada de Dimitrijevic, un base de 18 años con una proyección que asusta y que se crecía ante un Kloof que tampoco parecía estar en su mejor día, y teniendo en cuenta el flojo rendimiento de la segunda unidad universitaria y la renovada energía verdinegra, fácil era de explicar el 11-2 con que los locales provocaban el tiempo muerto de Ibon Navarro.

Pero Hannah y Oleson sí son de los que siempre responden y, de vuelta a la cancha, llegaban las canastas de tres en tres para evitar que el susto de la Penya pasara a remontada. Controlando de nuevo el marcador, el 30-38 con que se llegaba al descanso permitía seguir soñando con una Copa que Tenerife y Baskonia no estaban permitiendo.

Tal vez por ser conocedores de los marcadores de terceros, la vuelta de vestuarios del UCAM daba con errores por falta de concentración, sobre todo defensivos, y Patrick Richard lograba entrar en el encuentro con dos triples casi seguidos, mitigados gracias a que Soko volvía a imponer su músculo ante uno de los equipos más débiles físicamente de la competición.

Por Copa o no, solo quedaba ganar. Dos tiros libres de Kloof volvían a poner más de diez puntos de ventaja (40-51, minuto 26) hasta la vuelta al parqué de Dimitrijevic, que daba otra marcha más a los suyos, pero andaba falto de compañía y la ventaja en dobles figuras se mantenía antes de entrar a los últimos diez minutos (45-55).

Diez puntos, diez minutos. Y ante un equipo con tan poca experiencia como el de la Penya, el UCAM estaba a un tiro de gracia de meterse el partido en el bolsillo. Y Hannah es de esos jugadores que, cuando huelen la sangre, no perdonan, y con seis de los diez primeros puntos de su equipo, además de la asistencia para un tremendo mate de Tumba, el UCAM ponía otra nueva máxima ventaja que daba con tiempo muerto local (50-65, minuto 36).

El triunfo era murciano y eso era incontestable. Y la Copa tampoco estaba al alcance, con Tenerife y Baskonia triturando a Estudiantes y Betis. Eran algo menos de cuatro minutos los que quedaban para terminar, los conocidos como 'de la basura', y con una relajación de la que era abanderado Soko, la Penya cobraba vida, aunque fuera por orgullo y evitar un descalabro ya en puestos de descenso.

Tal fue la relajación que Navarro volvió a meter en pista a un Hannah inmisericorde hacia sus ex con otro triple más cuando ya descansaba, y con el Joventut tirando más de corazón que de recursos (4/26 en triples para el quinto equipo que más tira desde fuera en la Liga Endesa), la diferencia quedaría por debajo de los diez puntos (62-71).

Victoria que, aun no entrando en la Copa, es histórica para el UCAM, que cierra por primera vez una primera vuelta con más triunfos que tropiezos y en posiciones de 'playoff' por el título.