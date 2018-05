Navarro: «Nos quedamos cerca de mucho, pero no agarramos nada» Ibon Navarro. / Vicente Vicéns EFE Sábado, 26 mayo 2018, 00:51

El entrenador del UCAM Murcia, Ibon Navarro, calificó de «palo» el décimo puesto de su equipo en la Liga Endesa y señaló que «aunque la gente dice que ha sido una buena temporada, no me atrevo a decir lo mismo. Nos quedamos muy cerca de mucho, pero no agarramos nada», manifestó.

El técnico vitoriano hizo estas declaraciones una vez finalizado el curso para un UCAM que terminó con empate a 17 victorias y derrotas, cerca de disputar las eliminatorias por el título, igual que rozó la clasificación para la Copa del Rey al final de la primera vuelta.

El UCAM Murcia se quedó a una canasta de la final de la Liga Europea de Campeones, torneo en el que consiguió la medalla de bronce en Atenas. «Llegamos muy justos y sin chispa, tuvimos el deseo de ganar, pero no pudimos», apuntó al referirse a la derrota por 71-77 encajada frente al Movistar Estudiantes. «La falta de energía se notó desde el principio», explicó.