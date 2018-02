Lima, segunda parte Augusto César Lima, en su anterior etapa en el UCAM. / Nacho García / AGM Era una opción remota, pero los sentimientos del brasileño por el UCAM han hecho que rechace otras ofertas y vaya a fichar por el club de su vida EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Martes, 27 febrero 2018, 03:59

Estaban destinados a volver a encontrarse. Cuando Augusto Lima llegó a Murcia en el verano de 2013, la del UCAM era la última oportunidad que se daba a sí mismo en la Liga Endesa antes de regresar a Brasil para reunirse con su familia y disfrutar de una carrera de menor recorrido, pero en casa.

Había sido una de las perlas de la prolífica cantera del Unicaja pero, como tantos otros, no encontró la confianza esperada para crecer como jugador de la primera plantilla verde. Como en el caso de Faverani y Prestes, otros dos pívots brasileños con formación en el club de Los Guindos, Murcia fue la respuesta. Llegó al UCAM y desde el primer momento experimentó una gran conexión con el entrenador universitario de entonces, Óscar Quintana, y con su compañero en la pintura José Ángel Antelo, posterior capitán del equipo, junto a quien lideraría el cambio de ciclo en el UCAM de las siguientes exitosas temporadas.

Sin lugar a dudas, la campaña 2014-15, con Diego Ocampo a los mandos, fue la mejor temporada de su carrera. Tercer máximo reboteador, segundo en recuperaciones y tercero en valoración por partido de toda la Liga Endesa, el mismo jugador que dos años antes estuvo cerca de rendirse y había renacido en Murcia se convirtió de esta manera en el nuevo fichaje del Real Madrid, que esa temporada ganaba los cinco títulos por los que competía. El Madrid lo dejó en préstamo en el UCAM en la primera mitad de la campaña 2015-16.

El debut de Lima en el Madrid fue prometedor. No tardó en convencer a Pablo Laso ni en entenderse dentro de la pista con los generadores de balón, Sergio Llull y Sergio Rodríguez. Sin embargo, después de la conquista de una Copa del Rey 2016 en la que gozó de protagonismo, Lima fue sumiéndose poco a poco en el ostracismo. Los blancos decidieron cederlo la temporada siguiente al Zalgiris de Kaunas lituano y, un año después, ya desligado del club blanco, el propio Lima se decidió por el Besiktas para más tarde tomar la opción china del Xinjiang Flying Tigers, con el que ha terminado recientemente su compromiso.

A sus 26 años, la carrera de un ala-pívot atlético y con buenas manos en defensa pedía un nuevo equipo de Euroliga, de donde le han llegado diferentes ofertas. Y las más pujantes han sido las de equipos españoles: del Valencia Basket, lastrado por las lesiones y con quien aún no ha podido debutar Latavious Williams, del mismo perfil que Lima; del Unicaja y del Barça, del que se sospecha que su interés está más por 'robar' un jugador a un rival directo como el Madrid que en darle oportunidades reales de juego, pues su posición está sobradamente cubierta y Pesic, su nuevo entrenador, apuesta por reducir la rotación a diez jugadores o menos. Y es que en su relación contractual con el Real Madrid es una de las claves de la cuestión, pues aunque Lima quedó desligado del club blanco el pasado verano, sus derechos hasta final de contrato -verano de 2018- en España pertenecen aún al equipo merengue, que no está por la labor de que el jugador llegue a un rival directo.

Más tiempo con su hija

Pese a las ofertas, Augusto Lima no se ha sentido tan querido en Murcia como en ningún otro lugar de su carrera, y el compromiso del UCAM y del jugador una vez separaron sus caminos era volver a unirlos tarde o temprano. Al Real Madrid no le hace excesiva gracia que juegue en un equipo con el que se podría encontrar en el 'playoff' como es el UCAM, pero el deseo de Lima es jugar en Murcia para pasar más tiempo con su hija, de menos de un año de vida, además de encontrar un cariño que, aunque su carácter extrovertido facilita, no siembra si en dos años ha pasado por cinco equipos.

Era una opción remota a mitad de la semana pasada, cuando Lima ya se encontraba en Murcia ejercitándose en solitario mientras resolvía su futuro profesional, pues está en la edad en la que un jugador debe hacer dinero y sus cualidades y talento apuntan más arriba de lo que el UCAM puede ofrecer, pero su deseo era no salir de España y, si era en Murcia, mejor aún.

Aunque aún quedan trámites burocráticos que resolver y cabos sueltos que atar, se espera que hoy mismo o mañana se haga oficial el anuncio de Augusto Lima como nuevo jugador del UCAM, lo que permitiría al equipo de Ibon Navarro darle de alta para el partido de mismo este sábado frente al Barcelona.