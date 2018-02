Baloncesto | UCAM Lima: «No hay nada mejor para un padre que su hija pueda verle jugar» Lima posa con la camiseta del UCAM en su presentación. / Nacho García / AGM El pívot brasileño espera «estar al 100% el sábado», en el partido que enfrenta al UCAM contra el Barça LA VERDAD Murcia Miércoles, 28 febrero 2018, 14:13

La segunda etapa de Augusto Lima como jugador del UCAM Murcia acaba de comenzar, y tendrá su estreno en la pista este sábado, ante el campeón de la Copa del Rey, el Barcelona. "Tenía muchas ganas de volver y es el momento ideal. Siempre he seguido todos los partidos del club y sé cuál es la dinámica. Tengo compañeros que conozco dentro del vestuario y he podido conocer en estas dos semanas a los de este año. Espero estar al 100% el sábado", comentó el pívot brasileño.

El pívot, que viene de hacer muy buenos números en los dos meses que ha jugado en China, y sabe cuál va a ser su papel en el equipo de Ibon Navarro. "Nuestra identidad es defender a muerte y salir a morder en cada partido. Nuestra identidad es tener garra, espíritu y darlo todo", advirtió Lima, que añadió que decidió volver al UCAM "por José Luis Mendoza, por Alejandro Gómez y por mi hija. No hay nada mejor para un padre que su hija pueda verle jugar. Es un reto muy bonito y me apasiona".

Para el brasileño, este UCAM Murcia tiene "una gran rotación y yo vengo a sumar y a defender los colores. Veo a estos compañeros y me digo: como no entrene duro no voy a jugar ni un minuto. Quiero que mejoremos cada vez más", apuntó Augusto Lima, que valoró los dos importantes encuentros que tiene enfrente el club universitario. "Van a ser muy complicados, pero tenemos garra y tenemos que ponerla encima de la mesa los 40 minutos de cada partido. Me ha maravillado ver cómo defiende este equipo, creo que es la mejor defensa de los últimos años, y espero aportar con mi llegada en ese aspecto", incidió el 23 del conjunto murciano.

Por su parte, Alejandro Gómez, director general del equipo universitario, aseguró que es "un día muy especial, porque Lima es muy especial. Está aquí por lo que representa para el equipo, el club y la ciudad. Él siente mucho este equipo y lo ha querido desde lejos cuando ha estado fuera", admitió. Del mismo modo, "estamos muy agradecidos del esfuerzo que ha hecho para estar aquí, de lo que ha renunciado. Creo que a nivel de juego encaja perfectamente, porque él ha participado en la evolución de este equipo", finalizó Gómez.