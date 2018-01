Katsikaris sucumbe a la ley del UCAM Tumba intenta superar a Beirán. / Pedro Martínez Los de Ibon Navarro suman su quinta victoria en los últimos seis partidos, en la vuelta del entrenador griego. Delía aprovechó los problemas de falta de los pívots para hacer daño en la primera parte y puso un tapón clave a Tobey EMILIO SÁNCHEZ- BOLEA MURCIA Lunes, 29 enero 2018, 10:01

La cara de Katsikaris no fue la misma cuando entró a la cancha que cuando salió. En un duelo entre dos rivales directos para el 'playoff', su equipo no estuvo a la altura en determinados momentos. Once tiros libres fallados y el doble de pérdidas que el UCAM evidenciaron que los aurinegros sucumbieron al ambiente de un Palacio que quiso celebrar con los suyos su primera vuelta histórica, incluida la ovación a Ibon Navarro antes del partido y después también de un cálido recibimiento a su predecesor.

74 UCAM Murcia 72 Iberostar Tenerife

Con una derrota por seis puntos en Tenerife, el UCAM no pudo hacerse con el 'basket-average', que en la segunda vuelta de la competición resuelve los empates en particular, si los hubiera al final de la liga. Llegó a rozarlo, pero la igualdad reinó durante un trepidante partido en el que el UCAM entraba sobre todo con la actividad de Soko, que, eso sí, se dejaba en los tiros libres algunos puntos.

La igualdad se rompió en dos ocasiones, una para cada equipo, y la ocasión visitante se produjo cuando Ferran Bassas metía dos triples seguidos que provocaban el mayúsculo enfado de Ibon Navarro en forma de un tiempo muerto pasado apenas un minuto del anterior (16-25, minuto 9). En todo caso, con la norma de buscar meter el balón en el interior dados los problemas de faltas de Tobey, el UCAM lograba remontar tras un parcial de 13-2 (29-28, minuto 14) ante un equipo tinerfeño muy falto de verticalidad pero que controlaba el buen momento local al descanso (41-39).

El Iberostar remontó diez puntos, pero perdonó muchos tiros libres y perdió balones clave Ovie Soko volvió a demostrar que está en un gran estado de forma e hizo enloquecer al Palacio

Por relación de consecuencia, como que la lluvia moja, cuando Ovie Soko salta a la pista se suceden las buenas noticias para su equipo. Ha dejado de ser noticia para ser tónica habitual, y no puede haber mejor noticia que esa. Cundo una falta a su favor por obra de Tobey dio con la generalizada protesta visitante y una advertencia de técnica a Katsikaris, el público subió los decibelios. Y cuando después de anotar sus tiros, Soko robó el balón en la subida rival y machacó el aro, este terminó por enloquecer. Fotis pediría tiempo muerto, pero el UCAM mordía mientras los canarios se dejaban intimidar, estirando el parcial hasta el 11-0 (57-47, minuto 27) y entrando con mucho a favor al último acto (61-53).

Con Ponitka haciendo números pero sin impactar y Beirán desaparecido, el UCAM había parecido controlar el juego sin balón del Iberostar, y dadas las sensaciones de unos y otros, no parecía que la victoria corriera peligro. Pero a los equipos de Katsikaris hay que matarlos dos veces, y con la aparición de Rosco Allen -once puntos en el último cuarto-, se pasó del 66-59 al 70-72 con menos de dos minutos por jugar en unos momentos de acciones calcadas, de Allen cortando de fuera hacia dentro y recibiendo el balón para no más que levantarlo... aunque dejándose muchos puntos en el tiro libre, rémora tinerfeña.

Final apretadísimo

Con Hannah anotando una canasta marca de la casa para empatar (72-72) y Delía taponando a 50 segundos del final a Tobey, iba a ser un cara o cruz. Otro más. Con posesión para Davin White en la que podía ser la última acción, este no acertaría a librarse de Oleson, robando Rojas el balón al tiempo que era objeto de falta. El alero murciano metería ambos tiros libres, pero aún había una bala más para los visitantes.

Con balón colgado para Tobey desde la banda tras tiempo muerto, este recibiría la falta en la recepción. Fallaría su primer tiro libre y, cuando quería tirar a fallar el segundo, lo metería y además cometería la infracción de entrar antes de tiempo al rebote, dando con balón murciano con reloj parado y en campo de ataque. No le pudo salir peor ni Fotis recriminárselo más claro. Con Rojas tirando su segundo tiro libre de después a fallar, el rebote de Tumba certificaría la décima victoria de la temporada para el UCAM que empata al rival de ayer.