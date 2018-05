Incluyen a Ovie Soko en el quinteto ideal de la competición Ovie Soko, que ha entrado en el quinteto ideal, el viernes ante el AEK. EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA Domingo, 6 mayo 2018, 08:03

La Champions League aprovechó la jornada libre para celebrar su ceremonia de entrega de premios de la temporada, en la que hubo uno para el UCAM en la figura de Ovie Soko, que se ganó un puesto como mejor alero de la competición en el quinteto ideal de la temporada.

Junto a Soko, completaron este quinteto ideal el 'MVP' de la competición Manny Harris (AEK Atenas), DJ Kennedy (Pinar Karsiyaka), Louis Labeyrie (SIG Estrasburgo) y Elmedin Kikanovic (AS Mónaco). El único equipo de esta 'Final Four' no representado en el quinteto ideal, el Riesen alemán, sí se llevó por parte de su técnico, John Patrick, el premio a mejor entrenador del año.

Por otro lado, José Ángel Antelo ha recaído de su lesión en el gemelo y podría tener que pasar de nuevo por el quirófano y estar varios meses de baja.