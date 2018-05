Baloncesto | UCAM Ibon Navarro avisa al Real Madrid que «no tendrá un partido blando» en Murcia Ibon Navarro durante un partido en el Palacio. / Javier Carrión / AGM El entrenador del UCAM explica que «es un encuentro de dificultad máxima ante un rival de primer nivel y lo más importante será la energía con la que juguemos» EFE Murcia Viernes, 11 mayo 2018, 18:05

Ibon Navarro, entrenador del UCAM, aseguró este viernes que el Real Madrid «no tendrá un partido blando» este sábado en el Palacio de los Deportes y dejó claro que «lo más importante será la energía con la que juguemos».

El técnico del equipo universitario comenzó diciendo que tienen «tres finales» por delante para conseguir la clasificación para las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. «Tenemos tres finales, pero la mentalidad es pensar solo en el próximo partido, que es el más importante y no porque sea ante el Real Madrid sino porque es el siguiente. Es un encuentro de dificultad máxima ante rival de primer nivel en la Liga y en la Euroliga y lo más importante será la energía con la que juguemos», apuntó.

Este encuentro le llega al UCAM cinco días después de ganar la medalla de bronce en la Champions League y, según Navarro, «lo mejor ahora es tener un partido de esta dificultad tan alta, pues tiene más capacidad de llamamiento para la afición».

El Real Madrid acudirá a la capital del Segura antes de viajar a Belgrado, donde buscará el título de la Euroliga. «Puede ser una buena prueba para ellos de cara a la dureza que se encontrarán en Belgrado. Nosotros intentaremos ser fieles a lo que somos y hacer un partido lo más serio posible para llegar con opciones al final y ahí dar un empujón más para quedarnos con la victoria», reconoció el vitoriano, quien no espera a un adversario relajado precisamente.

«La experiencia me dice que no es bueno ir a una 'Final Four', como la que tendrá el Madrid la semana que viene, con malas sensaciones. El miércoles ellos tuvieron un partido de poca exigencia física ante el Betis, pero aquí no tendrán un partido blando y les servirá de test. No espero a un rival relajado ni pensando en esa cita europea, aunque tal vez reserve a algunos jugadores que puedan estar tocados, aunque mostrará un espíritu de lucha máximo», aseguró Ibon Navarro.

El UCAM tiene las bajas por sendas lesiones de José Ángel Antelo, operado el jueves de otra lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho; y el brasileño Vítor Faverani, mientras que el también brasileño Augusto César Lima y el dominicano Sadiel Rojas arrastran molestias.

«No hay ninguna excusa para no estar bien en el partido», se encargó de decir su entrenador, quien, por ahora, descarta hacer un fichaje para este tramo final del curso. «No es fácil encontrar a un jugador que de verdad nos ayude», declaró.