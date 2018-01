Hannah, el base que no quiso ser Campazzo Hannah. / Nacho García / AGM El americano ha sabido lidiar con la difícil papeleta de reemplazar al argentino en el UCAM y ha sido elegido el mejor de enero EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Miércoles, 31 enero 2018, 01:14

Era la posición más difícil de cubrir. Facundo Campazzo, uno de los jugadores más excitantes de Europa, dejaba vacante la plaza de base titular en el UCAM para volver al Real Madrid. Este equipo apostaba por él incluso teniendo la posibilidad de pelear por un Sergio Rodríguez que había decidido no continuar en una NBA que también había puesto sus ojos sobre el menudo argentino encargado de subir el balón en Murcia.

Una conversación con nombres de jugadores, clubes y ligas del nivel más alto en la que también aparecía el del UCAM, pero para ser el huérfano de la historia. «No pretendo ser Campazzo, vengo a hacerme un hueco», dijo Hannah el día de su presentación.

38,4% Casi cuatro de cada diez de sus puntos han llegado en el último cuarto, echándose el equipo a las espaldas en momentos críticos. 90% Su increíble efectividad en lanzamientos de dos puntos a lo largo del último mes.

Sería injusto obligarle a hacer olvidar al que se marchaba como, posiblemente, el mejor jugador de la historia del club, y con un carisma que no se gana en la cancha de entrenamiento. Pero aunque es inevitable comparar, Clevin Hannah no sale perdedor ahora mismo con nadie.

Porque Hannah, que nunca ha repetido equipo en sus ocho años como profesional, es el mejor jugador de la Liga Endesa ahora mismo. Es lo que dice el galardón de 'MVP' de enero con que ha sido reconocido, ayudando con 18,2 puntos, 3,7 asistencias y 21 de valoración por partido a que el UCAM gane cinco de sus seis últimos choques, anotándose incluso en la derrota de Fuenlabrada una pequeña 'victoria' particular, con nuevos récords en puntos (25) y valoración (29). Hannah vive una reivindicación constante sin que esta fuera su misión, y con la suya la del nuevo UCAM de Ibon Navarro, a las puertas de una Copa que mereció deportivamente.

De entre los números que han avalado su 'MVP', dos datos llaman más la atención. La mejora de su equipo en los momentos críticos no se entiende sin su productividad en los últimos cuartos, en los que ha anotado el 38,4% de sus puntos en este mes, una auténtica barbaridad. Pero para increíble, el 90% de efectividad en sus lanzamientos de dos puntos (18/20) en el equipo que peor tira desde dentro del arco, y en una estadística donde el jugador con mejor porcentaje de toda la Liga Endesa no llega al 70%. Campazzo ya no está y él no es el sustituto de nadie. Es Clevin Hannah, el base del mejor UCAM de siempre a estas alturas de la competición.