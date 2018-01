Baloncesto | Liga Endesa El Gran Canaria, algo más que un escollo Navarro se dirige a Tumba, que hoy jugará 'tocado'. / EFE Llegar a la Copa pasa por derrotar hoy al Herbalife, que ha ganado las últimas seis veces que ha visitado al UCAM EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Domingo, 14 enero 2018, 11:41

Último partido en el Palacio en la intentona del UCAM por alcanzar la más que difícil clasificación para la Copa del Rey. El equipo murciano no se ha ganado nunca su presencia en la pista para el torneo, pero una vez más vuelve a llegar con ajustadas opciones al tramo final. Para lograr el billete para la cita anual de febrero, siempre es necesario dar la sorpresa en algún partido de los que no entran en las previsiones de victoria y no fallar en los que uno no debe. Hasta ahora, el UCAM ha tenido un poco de cada.

El Gran Canaria, uno de los equipos que en los últimos años ha dado un salto de calidad, bien puede ser uno de esos equipos a los que ganar no entra dentro de lo esperado. Establecido en la élite a medio caballo entre el primer escalón y la terna de aspirantes, no en vano cuenta ya con un título en sus vitrinas -Supercopa 2016- y en dos ocasiones llegó a ver muy de cerca el de la EuroCup.

Pese al lustre que caracteriza la historia reciente del equipo insular, para el UCAM no sería ninguna locura vencer al equipo patrocinado por el Herbalife, otro de los motivos del poderío canario, pues no pasa por su mejor momento. Sus últimos resultados, tanto en la Liga Endesa como en la EuroCup, les hacen capaces de lo mejor y lo peor según el día, y su entrenador, Luis Casimiro, no cuenta con el apoyo total de la afición 'pío-pío'.

Sin embargo, la de Murcia es una cancha que se les da bien. De hecho, es la que mejor se les da de toda la Liga Endesa como visitante, pues han ganado en nueve ocasiones, más que en ninguna otra cancha del mapa ACB que no sea la suya. Y aquí están en plena racha, pues han salido vencedores en sus seis últimas visitas -cinco en Liga Endesa y una en EuroCup- al Palacio de los Deportes, alguna de ellas con polémica arbitral incluida, como cuando tras el enfrentamiento de la temporada 2014-15, resuelto tras una prórroga, el UCAM presentó un vídeo donde se denunciaban hasta siete dudosas señalizaciones caídas en favor visitante.

Pendientes de otras pistas

El UCAM llega con mucho en juego, pues aunque una derrota no le tendría por qué privar directamente del sueño copero, sí que haría casi imposible una clasificación que ya está muy cuesta arriba y prácticamente sin margen de error. Ibon Navarro no quiere pensar en la Copa de la que sí hablan sus jugadores, pero lo cierto es que la afición quiere ganar por fin ese premio que tanto se le resiste. Para seguir agarrado al clavo ardiendo, al UCAM le convendría la derrota del Unicaja en Barcelona, que el Andorra no saliera victorioso de su visita al Estudiantes, y que el Baskonia amarrara su encaminada clasificación en la pista del Tenerife de Katsikaris.

Para buscar el hito, Sadiel Rojas seguirá jugando con fuertes dolores en un hombro y Tumba volverá al equipo después de dos días hospitalizado por una fuerte gripe que le apartó del partido del miércoles en Cerdeña, para buscar contener el gran físico del equipo rival en sus puestos interiores. Por parte del Gran Canaria son duda ambos bases. Oliver lo es por molestias en los isquiotibiales y Mekel, sometido a tratamiento por líquido en su rodilla derecha. Sin más directores de juego en su plantilla, sería extraño ver a ambos jugadores fuera de la partida, pero sí es probable que D.J. Seeley, escolta de 1,93 metros, haga en ocasiones las funciones de base. Además, debutará en la Liga Endesa Nico Brussino, alero argentino que jugó el miércoles en Turquía.