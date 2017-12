Fiesta de Rojas en la visita del Baskonia Rojas, en el encuentro de Champions contra el Mónaco. / Edu Botella / AGM El dominicano se convertirá hoy en el extranjero del UCAM con más partidos en la máxima categoría EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Domingo, 31 diciembre 2017, 10:23

Día de nochevieja, Sadiel Rojas alcanzando una marca histórica en el club -el extranjero con más partidos- y una serie de actividades con las que despedir el año el equipo y la afición. Todo confluye para crear un ambiente festivo propicio para que el UCAM acabe de una vez por todas con los fantasmas que le persiguen en el Palacio. Pero la figura del aguafiestas en toda celebración que se tercie es más grande que nunca, pues el Baskonia, renovado desde la contratación de Pedro Martínez -campeón de la Liga Endesa la temporada pasada con el Valencia-, es uno de los equipos más en forma de todo el continente.

Ibon Navarro vivirá su primer enfrentamiento como técnico del UCAM ante el club de sus amores, pues es donde se formó, donde desarrolló la gran parte de su carrera como entrenador asistente y donde debutó como principal. El equipo vitoriano que se encontrará este mediodía el UCAM Murcia tiene «muchas armas y aspira a todo», dice el entrenador local.

El Baskonia, que marcha quinto clasificado en la Liga Endesa y noveno en la Euroliga, no tiene nada que ver con el de aquel arranque convulso con el debut de Pablo Prigioni, jugador hasta la temporada pasada, como entrenador. Desde el fichaje de Pedro Martínez, conocedor de la casa alavesa, el Baskonia solo ha perdido un partido de siete disputados en la competición local y está remontando el vuelo en una Euroliga en la que no estrenó su casillero de victorias hasta la llegada de su actual entrenador, ganando siete de los once partidos en los que Pedro Martínez ha estado en su banquillo.

El último de ellos fue una derrota, eso sí, ante el todopoderoso CSKA de Moscú, uno de los principales candidatos en coronarse como rey de Europa, este pasado viernes por la noche. Con menos de 48 horas entre un choque tan exigente y el de este mediodía, a Ibon Navarro no le preocupa la mella que pueda hacer el cansancio en un equipo «capacitado para jugar dos partidos en tres días» y que además recupera al alero argentino Patricio Garino, ex NBA.

El Baskonia es en un equipo que presenta una de las parejas de bases más equilibradas de Europa en Marcelinho Huertas y Jayson Granger, tiene a anotadores como Rodrigue Beaubois y Matt Janning, a un jugador al que Europa se le empieza a quedar pequeña como Toko Shengelia, y un juego interior armado hasta los dientes con nombres como Vincent Poirier, Johannes Voigtmann y Kevin Jones.

No es el rival más fácil para mantener el ambiente festivo de esta jornada, en la que Sadiel Rojas superará, con 116 partidos, a Nemanja Radovic como extranjero con más encuentros en la historia del UCAM en la Liga Endesa, y para quien el club tiene preparado un reconocimiento, además de diversas acciones para estimular la entrada de aficionados a un Palacio que esta temporada está atrayendo a menos espectadores que la pasada, y que tiene a un durísimo rival en el famoso aperitivo murciano de Nochevieja.

Para ello, en el UCAM no solo han puesto todas las entradas a un precio único de 10 euros, también han regalado dos localidades infantiles para todo aquel aficionado que comprara a través de su página web sus pases, y el patrocinador Golosinas Fini proveerá de una bolsa con doce uvas de la suerte de gominola para imitar a las doce campanadas en el descanso del partido. Además, la fiesta tendrá tintes solidarios, pues continúa la recogida de alimentos no perecederos del club en colaboración con la Zona Pimentonera, que premiará con dos entradas infantiles por cada cinco kilos recaudados.

Entre tanta fiesta, el UCAM sigue sin perder de vista la Copa, pues ganar a uno de los 'cocos' daría una de esas victorias que no entran dentro de las habituales cábalas para mantener vivo el sueño de una Copa que, aunque está a una victoria de distancia, se presenta muy complicada.