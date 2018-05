Entrenamiento en el majestuoso OAKA Jueves, 3 mayo 2018, 03:27

Desde las 21.30 horas, hasta las 23.00, los murcianos entrenaron ayer en el majestuoso OAKA, en la imagen Urtasun, escenario del torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de 2004 y sede de la 'Final Four'. No hay miedo en la expedición murciana. No hay nada que perder y sí mucha ilusión con la que seguir haciendo lo mismo que se ha logrado desde el primer día en esta competición: vencer a las expectativas.