El UCAM cierra la fase de grupos sin dar el nivel

Lejos del nivel de exigencia mínimo. Así ha sido el partido del UCAM de esta noche en el Palacio para cerrar la primera fase de la Champions ante el que era claramente uno de sus equipos más débiles, el Juventus de Utena lituano. Ahora, terminando cuarto de grupo, el UCAM se encontrará en las eliminatorias del ‘top 16’ contra el primero de unos de los otros tres grupos, que se decidirá por sorteo, y que tendrá por opciones al Besiktas turco, el Estrasburgo francés o el Iberostar Tenerife de Fotis Kastikaris.

Clasificado desde hacía tres jornadas hiciera lo que hiciera, el UCAM finalmente será cuatro de grupo, como cabía esperar dados los resultados propios y ajenos de las últimas jornadas. Y con el pase al ‘top 16’ en el bolsillo, un último partido de importancia capital en la Liga Endesa este sábado antes del parón, y un rival que tampoco tenía nada en juego, pues no tenía opciones de pasar de fase, no entraba en las previsiones que el partido fuese uno de excesivo contacto físico ni una concentración del 100%.

Vitor Benite fue el único en salvarse de la quema, con 21 puntos de 56 totales de su equipo y muestras de orgullo

Las previsiones se cumplieron, al menos de entrada, y producto de esta baja entrega defensiva, Benite aprovechaba la circunstancia para recuperar sensaciones por medio del tiro de tres puntos, pues el marcador se abría con dos triples suyos a los que le seguiría un tercero, con igual número de fallos en solo diez minutos. Lo que podía parecer un exceso era todo lo contrario, pues no existía defensa que impidiera al jugador armar el brazo, como de similar manera ocurría en la canasta contraria, aunque sin demasiado éxito en este inicio (11-7, minuto 5).

Crisis ofensiva

Fue ahí cuando el UCAM se olvidó de cómo atacar para no volver a acordarse en todo el partido. Ataques sin criterio, sistemas que no funcionan, jugadores que se estorban entre ellos mismos y tiros, muchos tiros, que daban contra el aro. El Juventus, sin hacer nada del otro mundo, iba sumando. Con un parcial de 2-9 para cerrar el primer cuarto ya estaba por delante (13-16), pero lo peor estaba aún por llegar.

Y es que en los locales todo lo que no fuera llamarse Vitor Benite no ofrecía atisbo de lucha. Dos canastas rápidas abrían el primer cuarto y parecían el despertar del UCAM, pero le seguirían cinco minutos de sequía en los que LaRon Dendy sumaba y sumaba para disparar a los suyos (17-31, minuto 15), que con la vuelta de Benite a pista encontraban algo de respuesta, pero insuficiente para reenganchar a un público aburrido (28-37, descanso).

El Juventus amarra el partido en el tercer cuarto

El UCAM era un equipo que parecía no saber moverse en ataque. Había fallado 22 tiros a canasta en veinte minutos, por solo ocho aciertos. Lanzamientos de los que su escasa diana tenía mucho que ver con una circulación ineficiente, y no producto de una dura defensa rival –una falta en los primeros nueve minutos del tercer cuarto-, sino de una relajación con que se entró al partido de la que el equipo de Ibon Navarro no se logró despegar en ningún momento, salvo momentos de carácter de Benite, el único en salvarse de la quema pese a arrastrar diferentes problemas físicos.

Tales eran las malas decisiones ofensivas que la única canasta en llegar en los primeros seis minutos de la segunda parte era un triple de Ovie Soko, mientras el gigante Kupsas seguía metiendo puntos ante una defensa que no le atosigaba hasta estar a milímetros del aro (31-47, minuto 26).

El UCAM se quedó en unos pírricos siete puntos en el tercer cuarto. Ni tan siquiera un punto por minuto

El partido se había convertido en un trámite en el más estricto sentido de la palabra, entendido como tal por precisamente quienes debían convencer a los asistentes al Palacio de los Deportes de que así no era, los jugadores del UCAM Murcia. Con veinte de ventaja para los lituanos antes del último cuarto (35-55), esta diferencia se recortaría mínimamente y por instantes antes del final, con algunos minutos de maquillaje de un Lukovic muy lejos del nivel cuando el partido aún estaba en juego –poco tiempo, dicho sea también-, pero el equipo de la pequeña Utena se había encontrado con un regalo inesperado y no lo iba a empañar con minutos de relajación innecesarios, poniendo por Ireland una nueva máxima ventaja de 22 puntos (42-64), hasta dejar el marcador en el irrelevante 56-70 del final, al que la última canasta en subir fue con la firma de José Ángel Antelo, que sumó sus dos primeros puntos de la temporada.

Cuarto de grupo con un balance final de siete victorias por tantas derrotas, el UCAM conocerá el próximo día 14 de este mes quién es su rival de la eliminatoria doble partido del ‘top 16’, contra el primero uno de los otros tres grupos.