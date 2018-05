Al UCAM le quitan el derecho a ganar en Vitoria

Injusto. Así fue el final del UCAM. No porque el último sprint del equipo se mereciera la victoria. Esto es deporte y no solo cuenta el esfuerzo en un tramo final de partido, también todo lo anterior y lo cierto es que el Baskonia había dominado al UCAM en muchas facetas del juego, sobre todo por mano de su gran estrella Tornike Shengelia. Pero no se puede entender que no se pite falta en el último tiro de Clevin Hannah. No cuando el desplazamiento que hace Janning sobre el jugador del UCAM, en el aire, es tan evidente y tan decisivo, pues su triple –que habría sido el tercero en el último minuto- podría haber dado la victoria al UCAM. Su triple, o sus tiros libres. Con dos abajo en el marcador, los tiros libres de Hannah podrían haber dado tanto con la derrota, como con el empate o la victoria murciana. Pero decidieron no dar esa opción. Y es que entre tres árbitros y en una jugada final es imposible no verlo.

87 Kirolbet Baskonia Huertas (10), Beaubois (6), Timma (4), Shengelia (28) y Poirier (9) –quinteto titular- Vildoza (10), Voigtmann (5), Malmanis, Janning (13), Diop (2), Martínez y Garino (0). 85 UCAM Murcia Hannah (15), Oleson (7), Rojas (0), Soko (12) y Tumba (4) –quinteto titular- Urtasun (5), Antelo, Benite (17), Kloof (4), Faverani (4), Delía (9) y Lima (8). Parciales. 26-19, 21-22 (47-41), 21-18 (68-59) y 19-26 (87-85). árbitros. Carlos Cortés, Vicente Bultó y Carlos Sánchez Monserrat. Eliminado: Kloof. iNCIDENCIAS. Fernando Buesa Arena de Vitoria, 8.102 espectadores. 30ª jornada de la Liga Endesa.

Imposible pareció la remontada murciana a cinco minutos del final, pero entre Vitor Benite y Clevin Hannah se encargaron de llegar con opciones hasta la última jugada. Opciones arrebatadas y con un unánime consenso para quien vea el vídeo del triple de Hannah.

Es difícil acordarse de todo lo que pasó antes cuando una decisión –o indecisión, mejor dicho- arbitral decide de manera tan contundente lo que pasa en un partido de baloncesto, con el agravante de que un equipo se está jugando gran parte de sus opciones de 'playoff' ese día. Pero lo hubo.

Uno que empezó con el viento bastante en contra, pues mientras en unos primeros compases en los que solo parecía poder anotar Soko por parte visitante, en el Baskonia estos minutos de tanteo le sirvieron para ver que el cambio defensivo en todos los bloqueos, aunque quedara un pequeño con un grande, era lo que había venido a hacer al UCAM. Y por ahí hizo mucha sangre el equipo de Pedro Martínez, cargando el balón en las cercanías del aro para que Shengelia sumara hasta nueve puntos de su partidazo en el primer cuarto, haciendo muchísimo daño sobre la defensa que menos puntos recibe de la Liga Endesa –la del UCAM-, y poniendo una proyección de puntos superior al centenar al término del primer cuarto (26-19).

La norma de cambio en los bloqueos estaba dando muy mal resultado al UCAM, y si Ibon Navarro no quería cambiarla, como mínimo debía intentar que el balón no llegase tan abajo, por lo que se subía en líneas defensivas con gran intensidad en el segundo cuarto, y contando además con algo de acierto en ataque y el carácter de jugadores como Vitor Benite, que metía el triple que remontaba el partido, el UCAM zarandeaba al conjunto de un desorientado Pedro Martínez que no esperaba más de un minuto para pedir el tiempo muerto (26-27, minuto 11).

El Baskonia ha sido uno de los ocho mejores equipos de Europa esta temporada y es el más sólido de la Liga Endesa en esta segunda vuelta, pero parecía uno u otro según estuviera Shengelia en pista. Cuando volvía el aro murciano se echaba a temblar, y es que era una máquina de producir, que con siete puntos rápidos a su vuelta –martirio georgiano para Soko- suponía la diferencia para que el Baskonia tomara algo de ventaja sobre unos murcianos más atascados, que después de anotar once puntos en los tres primeros minutos del segundo cuarto, anotaban la misma cifra en todo el tiempo restante al descanso (47-41).

Fue el rebote uno de los aliados del UCAM en su racha victoriosa de hace unas semanas y una de las claves en los tropiezos, como el del miércoles contra el Joventut. Hoy volvía a ocurrir así, y es que el Baskonia doblaba en rechaces al equipo universitario transcurridos veinte minutos (22-11), sobre todo por los mencionados cambios defensivos que dejaban a jugadores pequeños ante las torres vitorianas.

Un nuevo inicio a pagar

El partido, de mucho ritmo, se ralentizaría en la reanudación. El UCAM jugaba demasiado lejos del aro, sin encontrar pases fáciles ni solución táctica a la intensidad defensiva del Baskonia, que simplemente estando un poco acertado en ataque comenzaba a irse, puesto que en cinco minutos había anotado siete puntos por ninguno del UCAM, desquiciado en la figura de Kevin Tumba, un jugador al que le debe pasar algo, porque inexplicable fue su antideportiva sobre Poirier con los suyos dos dígitos por debajo (54-51, minuto 25).

Una estupidez de Timma, que después de anotar y pedir tiempo muerto Ibon Navarro protestó al árbitro haciendo el gesto de unas gafas, dio con el primer punto del UCAM por tiro libre, pero no sería hasta restar 4:04 del cuarto cuando Hannah anotara la primera canasta de los suyos (54-42), pero el Baskonia tocaría hasta en seis ocasiones diferentes una máxima renta de catorce puntos, pero justo tras la última (68-54) llegarían un triple de Benite y un mate de Faverani -¡Faverani!-, que anotaba por primera vez esta temporada en la Liga Endesa, para reducir la decena de diferencia antes de los diez últimos minutos (68-59).

Pero otra vez Shengelia. La suya fue una de las mejores actuaciones individuales de la temporada en la Liga Endesa -28 puntos, 10 rebotes y 41 de valoración-, y en unos minutos en los que empequeñeció a Soko, ahora con la alianza de Janning, el partido pareció romperse del lado baskonista (81-68, minuto 35).

Sprint sin premio ni justicia

No está siendo su temporada más regular, pero en momentos en los que se exige carácter siempre está ahí. Él es Vitor Benite, capitán del equipo en ausencia de Antelo y una auténtica metralleta cada vez que tiene la oportunidad. Director, ejecutor y líder. Suyo fue un parcial de 0-9 en menos de dos minutos que dejaba al UCAM a cuatro puntos con 2:45 por disputar y tiempo muerto de Pedro Martínez.

No valía el intercambio de canastas, pero con 85-79 y poco más de un minuto las del UCAM empezaron a contar más. Y fue gracias a Clevin Hannah, vuelto a pista por la eliminación de Kloof. Primero, un triple tras bloqueo a falta de 53 segundos. 85-82. Después, y unos tiros libres de Shengelia mediante, otro más. Esta vez con dos jugadores encima. 87-85, solo 29 segundos por jugar.

El Baskonia, inteligentemente, jugaría a agotar la posesión, y el UCAM a defender. Beaubois fallaría su tiro, el disputado rebote caería en manos de Hannah con cinco segundos, toda una pista por recorrer y la posibilidad empatar o ganar. Se la jugó a ganar por medio de un triple, como de tres habían sido los lanzamientos convertidos segundos antes.

Janning, que acompañaba a Hannah con el brazo izquierdo durante toda la subida del balón, no despegó su brazo del universitario cuando este se levantó para tirar. La falta fue clarísima, tanto que es imposible que ninguno de los tres árbitros la viera. Pero especialmente sospechoso resultó que Carlos Cortés, árbitro principal y a quien correspondía esta señalización, no quisiera pitarla. No quiso. Verla, la vio. Fue imposible no verla. Pero es Vitoria, el rival el influyente Baskonia –tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga- y el perjudicado, un equipo pequeño. Como tantos otros han caído en desgracia de la indecisión de Cortés en casa de un grande y el partido en el alambre. Otra más. Pero quién sabe si la definitiva para apartar al UCAM del sueño del 'playoff'. No dejaron que decidiera Hannah, no dejaron que decidiera el deporte.