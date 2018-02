¿Defender o hacer falta en la última jugada?

Dentro del orgullo de haber merecido la Copa es inevitable acordarse de finales perdidos en la última acción, como los dos partidos ante el Obradoiro, el de Fuenlabrada y el del Real Madrid. A todos ellos llegó el UCAM a la última jugada defendiendo y decidió no hacer falta. «No creo que haya nada escrito», teoriza Navarro desde el empirismo. «La experiencia me ha demostrado que hay decisiones incorrectas que salen bien y correctas que salen mal». Al UCAM parece que le toca lo segundo, pero «en baloncesto tenemos la mala costumbre de juzgar las decisiones según el resultado». Fuenlabrada y Obradoiro aciertan con su último tiro, «pero son dos buenas defensas». Mandar al tiro libre a Popovic o Thomas obligaría a anotar para empatar o ganar, y en el UCAM «tenemos mucha confianza en nuestro trabajo detrás y no tenemos ese jugador al que darle el balón y decirle: mete canasta». En el caso de Madrid, el UCAM ganaba por tres puntos. «Soy el primero que se tira de los pelos, pero si Soko tiene controlado a Doncic en la subida, ¿por qué hacer falta? Sabíamos lo que iban a hacer, pero el balón da en el hombro a Sadiel y llega a Thompkins. Pueden pasar tantas cosas...».