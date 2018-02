Ibon Navarro: «El crecimiento no es cuestión del entrenador, sino del club» Ibon Navarro, en el Palacio de los Deportes de Murcia. / Nacho García / AGM El entrenador del UCAM CB asegura que «el parón en la Liga Endesa nos puede venir bien para refrescar las cabezas» EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA Murcia Viernes, 23 febrero 2018, 12:29

El baloncesto era un 'hobby', pero terminó como pasión y profesión. Entrenaba en su colegio cuando estudiaba la carrera, que una vez terminada le llevó como químico a Alemania. Contrato indefinido, buen sueldo y unas comodidades a las que en un año renunció por darse la oportunidad, «una locura», de formar parte de un Baskonia en el que fue subiendo peldaños. Esta pasión es la que contagia a sus jugadores del UCAM, logrando firmar la mejor primera vuelta de la historia del club en una temporada que parecía comenzar gafadas con las lesiones.

-La Copa de este año debe haber sido la más difícil de disfrutar como espectador.

-Sí, pero no hay que darle muchas vueltas. El año en el que cogí al Baskonia después de que echen a Marco Crespi también fue muy duro, pero aquello era menos ilusión y más obligación. Esta vez sí que estaba la ilusión de todos, los jugadores los primeros, pero las normas son así.

-El parón en que ahora estamos podía ser necesario para algunos jugadores, pero ahora son tres semanas. ¿Demasiado?

-Las dos semanas del primero nos vinieron bien para descansar, pero tres semanas son mucho. También es verdad que nos hace falta parar, pero las 'ventanas FIBA' son una incógnita para todos, nadie es capaz de controlar los parámetros de cuánto descansar, es difícil saber qué tienes que hacer para volver bien.

-Para seguir vienen el nuevo Barça, un Burgos muy en forma y, entre medias, una eliminatoria de competición europea. Difícil.

-Sin duda, el Barça viene de tres partidos de alto nivel en la Copa y va a jugar dos más de Euroliga, con lo cual no les va a faltar el ritmo de competición que a nosotros, que no vamos a tener a toda la plantilla hasta el miércoles por la noche. Pero muchas veces echamos de menos mayor frescura y yo espero que el equipo a nivel mental venga bien, esa frescura igual nos ayuda a competir. Y con la eliminatoria del Tenerife de por medio el partido de Burgos va a ser muy complicado, porque ellos son un equipo que va a jugar mucho mejor la segunda vuelta fuera de casa que allí.

-Algunos jugadores van a poder descansar, pero entre los que se van hay algunos que lo necesitaban.

-Creo que todos llegaban justos de gasolina, Hannah y Oleson los que más. Benite estaba arrastrando algunos problemas que le lastraban, pero es responsabilidad de ellos decidir si descansan o van con sus selecciones, que es un orgullo y algo totalmente respetable. Pero en general a nosotros nos viene bien a nivel de descanso físico y mental, para refrescar las cabezas.

-Del anterior parón se volvió con el mejor juego de la temporada. ¿Se dan los condicionantes para repetir algo así?

-Hay que tener en cuenta que los jugadores que no están aquí están competiendo, por lo que el ritmo lo van a mantener, y los que se quedan aquí tratamos de que, con la ayuda del equipo EBA, mantengan este ritmo, aunque no sea lo mismo. La falta de competitividad de tres semanas parados a ver si la compensamos con la frescura mental con que volvimos del primer parón.

-Los jugadores que descansan nos podemos imaginar a qué se dedican estas semanas, ¿pero y los entrenadores?

-Muy sencillo: Barcelona, Tenerife y Burgos (risas). Vamos a llegar con todo preparado, aunque el Barça aún irá añadiendo y puliendo cosas con Pesic. Tenerife y Burgos van a venir más o menos con lo mismo, y aunque el parón invita a introducir variantes nuevas, las ideas generales ya están hechas, así que tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, imaginarnos qué intentaríamos atacarnos y defendernos.

-¿En qué porcentaje va a poder contar con Antelo y Faverani para lo que queda?

-Antelo cada día está más cerca de como todos queremos. Le hubiera venido bien seguir sumando partidos y minutos, pero sigue fortaleciendo su gemelo y cogiendo sensaciones con parte del equipo y el EBA. Con Faverani todavía estamos a la espera de cómo evoluciona su problema en la rodilla. Este parón era un buen momento para meterle, pero no ha llegado tan bien como nos hubiera gustado.

-Parte del éxito que puedan tener en esta segunda parte de la competición está en cómo les introduzcan en el juego del equipo, porque son dos jugadores que para ser útiles tienen que tener un rol importante.

-Nos aportan algo que no tenemos, por eso era importante que Faverani pudiera estar bien, porque también el equipo tiene que estar preparado para jugar con él. En ataque nos va a dar cosas que no nos dan Delía y Tumba, pero vamos a tener que aprender a jugar de otra manera también en defensa, donde te permite tener un ritmo diferente y no ser tan predecibles, porque todo el mundo que juega contra nosotros sabe que somos muy agresivos en situaciones de bloqueo directo, y esto a nivel de preparación nos ayuda.

-Con Antelo y Faverani se encuentra una rotación interior muy extensa de la que ya ha salido Olaizola. ¿Podría haber más damnificados, sin esto signifique salidas?

-Cuando entran dos jugadores importantes el número de minutos del resto va a disminuir. En el caso de Lukovic, incluso en el de Soko, tenemos la ventaja de que han jugado de '3'. Lukovic es jugador de baloncesto, quiere jugar y está preparado, puede hacerlo tanto de '3' como de '4' y nos puede dar un registro diferente. Él u Ovie. No de una forma continuada, pero sí en un momento puntual.

-Después de acabar la primera vuelta con un balance sin precedentes, ¿siente estar haciendo historia?

-Si hubiéramos jugado la Copa del Rey sí lo diría, pero no creo que sea una cuestión del entrenador, sino de crecimiento de un club ambicioso con su presidente a la cabeza, que va dando pasos adelante, siguiendo una línea y una filosofía que lleva en los últimos años y que le permite seguir asentarse en la zona noble.

-Alguna vez ha dicho que prefiere los partidos a pocos puntos. ¿Le da más importancia a la defensa que al ataque?

-Es una cuestión de filosofía y de adaptarte a tus jugadores. En el Baskonia éramos el equipo con mayor ritmo de Europa, porque no puedes atar a jugadores como Mike James, Adams, Shengelia... Aquí tienes que ir a defender a pocas veces y no perder balones. No se trata de lo que me guste a mí, sino de mis armas. Evidentemente me gusta más ver un partido a 150 posesiones, pero se trata de ganar partidos.