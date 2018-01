Una Copa, tres canchas Soko, en el encuentro ante el Gran Canaria, anfitrión de la Copa. / EFE La opción más cercana para que el UCAM alcance el torneo es que gane al Joventut y caiga el Tenerife de Fotis Katsikaris EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA MURCIA Domingo, 21 enero 2018, 09:18

«Lo importante para nosotros es lograr la novena victoria». No es desacertada la pragmática lectura de Ibon Navarro, entrenador del UCAM, pues sin depender de sí mismo y pudiendo quedarse fuera de la Copa aun ganando, lo primordial para el UCAM es sumar triunfos que hagan aspirar al equipo al menos al 'playoff' de final de temporada. «Es lo que queremos», dice el técnico.

Pero tan cierto como inevitable es tener la Copa hoy en la cabeza. El UCAM es el único equipo de la Liga Endesa -junto al debutante Burgos- que nunca se ha clasificado por méritos deportivos en una fase final del torneo de mitad de temporada más atractivo del baloncesto internacional. Es lo que le falta por vivir más temprano que tarde a la afición murciana.

LAS COMBINACIONES El UCAM estará en la Copa Si gana y el Iberostar Tenerife pierde; si gana y, aunque el Iberostar gane, el Baskonia cae por una diferencia que permita remontarle el 'basket-average'. El UCAM no estará Si pierde; si gana pero el Tenerife y el Baskonia ganan también; y si gana, el Tenerife gana y el Baskonia, aunque pierda, conserva un 'basket-average' mejor que el del UCAM.

Hasta hace cuestión de un mes parecía que este tampoco iba a ser el año. De hecho, siguen existiendo más posibilidades de que no lo sea, pero las hay, y no descabelladas. La más simple es ganar y que el Iberostar de Katsikaris pierda en casa contra el Estudiantes. Difícil, pero no rocambolesco. La otra, ganar y que el Betis de Quintana venza al Baskonia por una diferencia que permita al UCAM remontar un 'basket- average' negativo ahora mismo por cinco puntos con los vitorianos.

El rival del equipo murciano vive malos momentos y acaba de caer a puestos de descenso

El Unicaja no está clasificado matemática pero sí virtualmente, con unas cuentas en las que ni merece la pena detenerse. Así que quedarían dos plazas y estas serían para Baskonia, Ibersotar o UCAM. Además, existe una posibilidad de quedare fuera del torneo siendo octavo, que es que el Gran Canaria cayera hasta el noveno puesto y entrara por anfitrión. Esto pasaría si los canarios perdiesen, el Baskonia y el Iberostar ganasen, y el UCAM venciese por una diferencia que le hiciera recuperar el 'basket-average' contra ellos, negativa también por cinco puntos. Aunque esta combinación no valdría para entrar en la Copa, el UCAM sí metería la cabeza por primera vez en puestos de 'playoff'.

En cualquier caso, la primera parte del trato es ganar a un Joventut que acaba de entrar en puestos de descenso. Eso sí, de fácil nada, porque el UCAM ha perdido sus dos partidos de esta temporada ante equipos que estaban en el pozo (Burgos y Betis) y el Olímpic de Badalona no es la pista que mejor se le dé: de dieciséis visitas, solo en una volvió el equipo con el triunfo. La Penya sigue siendo un hueso duro de roer para el UCAM, pese a haber bajado enteros estas últimas temporadas, y algunas derrotas han sido especialmente dolorosas, como la del año pasado con un mate de Bogdanovic sobre la bocina.

En su banquillo, aunque discutido, permanece Diego Ocampo, que se espera que plantee un partido de ritmo alto para un plantel joven, incómodo en los encuentros a cara de perro, contexto que también debería evitar un UCAM que, por lo que pueda pasar en Vitoria, debería buscar ganar por la máxima diferencia posible.