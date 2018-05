Baloncesto | Liga Endesa Benite: «Mi contrato termina este año y no hemos hablado de ir más allá» Vítor Benite, en un lance del partido ante Real Betis Energía Plus de esta temporada. / Edu Botella / AGM El escolta brasileño deja la puerta abierta a su posible salida en una semana en la que los universitarios necesitan ganar a Movistar Estudiantes y esperar la derrota de Iberostar Tenerife y Morabanc Andorra para acceder al 'playoff' EFE Murcia Martes, 22 mayo 2018, 12:46

Vítor Benite sabe que el octavo puesto de la Liga Endesa y, por lo tanto, el pase al 'playoff' por el título está «un poco difícil» para el UCAM Murcia, aunque apela a «hacer el trabajo y ganar al Estudiantes» y esperar que «la temporada no acabe el jueves».

El escolta internacional brasileño, de 28 años y que cumple su tercera campaña en el club universitario, se puso este martes ante los medios de comunicación para hablar del partido del jueves y su futuro a la órdenes de Ibon Navarro. Del choque frente a Movistar Estudiantes, señaló que «será un encuentro difícil ante un buen equipo que vendrá sin presión, por lo que será duro».

«Nosotros tenemos la presión de ganar en casa y todo pasa por prepararnos bien y estar enfocados en los detalles ante un rival muy ofensivo, en el que muchos balones pasan por las manos de Sylven Landesberg», añadió el brasileño.

El cuadro universitario necesita ganar para conservar alguna opción de acceder al 'playoff', aunque para ello también deben perder sus partidos el Iberostar Tenerife y el MoraBanc Andorra.

«Es un poco difícil lograr este objetivo porque no dependemos de nosotros, pero debemos estar pendientes de nuestro partido, hacer el trabajo y ganar. Espero que eso ocurra y la temporada no acabe el jueves para el UCAM CB», manifestó.

A modo de resumen, el de Sao Paulo sacó conclusiones positivas de esta temporada tanto en el plano personal como en el colectivo. «Ha sido un buen año, en el que hemos hecho un baloncesto muy físico y de mucha pelea en defensa. En ataque fuimos mejorando al acoplar a los jugadores nuevos en la plantilla. Llegar a la 'Final Four' de la Liga de Campeones FIBA, estar entre los ocho primeros al término de la primera vuelta y ahora pelear por lo mismo es algo grande para este club en una Liga con equipos que tienen presupuestos mucho más altos que el nuestro», apuntó Benite.

«A mí me han pasado muchas cosas durante el año y, al final, gracias a la ayuda de quienes me cuidaron de la espalda, hoy me siento bien tras haber sido importante para el equipo en muchos momentos», declaró a título particular.

Y es que Benite, quien el domingo cumplió su partido número 100 en la Liga Endesa, todos con el UCAM CB, se queda con la 'Final Four' de sus tres años como jugador universitario. «Fue un momento muy importante para el club y para la ciudad y una experiencia inolvidable», aseguró al tiempo que dejó en el aire una posible marcha. «El contrato termina este año y no hemos hablado de ir más allá. A mí me encanta vivir en Murcia y sería increíble seguir, pero sabemos cómo es el deporte», se limitó a decir.