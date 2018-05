Benite sobre la 'Final Four': «La afición del AEK no entra en la pista y no juega al baloncesto» Vítor Benite, primero por la derecha, junto a representantes de sus rivales por el título. / UCAM El escolta brasileño del UCAM considera que deben «mantener la cabeza fría y dejar de lado la ansiedad»para llegar a la final de la Champions EFE Jueves, 3 mayo 2018, 18:24

Vítor Benite, jugador brasileño del UCAM, aseguró este jueves en Atenas que deben «mantener la cabeza fría y dejar de lado la ansiedad» para llegar a la final de la Champions y dejó claro, ante el compromiso de este viernes ante el AEK en Atenas, que «la afición no entra en la pista y no juega al baloncesto».

El escolta de Sao Paulo se mostró «ilusionado y con muchas ganas» de afrontar la semifinal de este torneo, a partir de las ocho y media, e hizo partícipe de ese sentimiento a la plantilla.

«Todo el equipo está muy ilusionado y con muchas ganas, pues llevamos mucho tiempo esperando esto en un año muy duro hasta ahora y estamos en el mejor momento», declaró.

Benite sabe que en las gradas habrá más de 15.000 aficionados helenos, pero remarcó que «lo importante es mantener la cabeza tranquila y dejar de lado la ansiedad», pues tienen que estar «preparados» para soportar la presión que llegará desde las gradas.

«No tenemos que pensar en el ambiente, pues la afición no entra en la pista y no juega al baloncesto, y debemos centrarnos en hacer lo nuestro en busca de la victoria», comentó.

Con respecto a si la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) puede preferir que el AEK, como equipo anfitrión, esté presente en la final del domingo declaró lo siguiente: «La FIBA puede tener el interés que sea, pero el AEK debe jugar mejor que nosotros para ganarnos. Es mi pensamiento y no entro en la pista pensando que el arbitraje nos va a perjudicar. Si somos mejores seguramente estaremos en la final».