Carlos Alcaraz: «Quiero ser como Rafa Nadal» 01:08 Alcaraz, ayer, en el partido de octavos del ITF Futures que se disputa en el MCT. / Nacho García / AGM La nueva joya del tenis español, suma a los 14 años sus primeros puntos en la ATP. El jugador de El Palmar, con licencia del Club de Tenis Barcelona, supera al balear en el 'ranking' de precocidad del circuito profesional PACO LASTRA Murcia Viernes, 16 febrero 2018, 02:50

Tiene licencia federativa del Club de Tenis Barcelona, pero vive y entrena en Murcia. Carlos Alcaraz (14 años) logró el miércoles su primer punto como profesional ATP en el ITF Futures de Murcia, tras derrotar al italiano Federico Gaio por 7-5, 4-6 y 7-6(3). Con este triunfo, el joven tenista de El Palmar ha batido el récord de precocidad de Rafael Nadal, su ídolo, el tenista al que admira sobre todos los demás, «por su trayectoria, por lo que ha conseguido y por cómo se desenvuelve en la pista; sin duda, mi modelo es Nadal, es el tenista al que me gustaría parecerme».

Haber sumado puntos ATP antes que el mallorquín no tiene demasiada importancia para la nueva sensación del tenis nacional. «No significa nada para mí. En esas cosas no me fijo. Miro otras cosas, como el juego, los golpes, la carrera, llegar al número uno...».

2015 Nicolás Álvarez (14 años y tres meses) logra su primer punto ATP en el Futures de Oviedo, donde ganó a Oriol Roca. 2018 Murcia Club de Tenis, Carlos Alcaraz (14 años y nueve meses) suma su primer punto tras ganar a Federico Gaio. 2001 Club de Tenis de Sevilla, Rafa Nadal (15 años) suma su primer punto ATP tras derrotar a Israel Matos.

Alcaraz ha superado a Nadal, pero no al burgalés Nicolás Alvarez, quien se estrenó en el ranking ATP, en 2015, con 14 años y tres meses, seis meses menos que el murciano.

«Admiro a Rafa por su trayectoria, por lo que ha conseguido y por cómo se desenvuelve en la pista»

Carlos Alcaraz volvió a sumar ayer. Superó en dos sets al ruso Nikita Tatyanin y hoy (15 horas) jugará ante Sergio Gutiérrez, cabeza de serie número 5 del torneo por un puesto en las semifinales del torneo que se disputa en el Murcia Club de Tenis (MCT).

Con este nuevo triunfo, Carlos sigue registrando su nombre en las clasificaciones históricas de precocidad al situarse entre los ocho mejores de un torneo ITF.

El partido con Tatyanin se resolvió en dos ajustados sets por 7-5 y 7-6 (5). En el primero, Alcaraz tuvo que remontar el 'break' que encajó en el tercer juego para terminar llevándose una igualada manga al resto. El rumbo del partido no cambió y los dos jugadores subieron su nivel sin dejar casi opciones al contrario con sus respectivos saques. El duelo se marchó hasta el 'tie break' en el que Alcaraz estuvo más acertado y consiguió cerrar el partido tras más de dos horas. «Me encuentro bastante bien y estoy muy contento y motivado por cómo estoy jugando en este torneo. Solo tengo en la cabeza seguir adelante».

Su próximo rival será Sergio Gutiérrez (28 años), que venció ayer en su partido al brasileño Bruno Sant'anna (6-4, 6-1). Cabeza de serie número 5 del torneo, acumula una amplia experiencia en torneos ITF y cuenta ya con tres títulos este año. Esta racha de triunfos de quien hoy será su rival no asusta a Carlos Alcaraz. «Sergio le pega muy bien y este año ha ganado, pero en la pista actuaré sin prisa y creo que podré hacer algo».

También se clasificaron ayer para cuartos los dos jugadores del Murcia Club de Tenis que se mantienen en el cuadro individual. Iván Gakhov y David Vega.

En el cuadro de dobles, Dante Gennaro y Bruno Sant'anna certificaron su pase a la gran final de hoy, tras ganar a Javier Barranco y Raúl Brancaccio en el super 'tie break'. Enfrente tendrán a Eduardo Russi y a Mario Vilella, también jugador del Murcia Club de Tenis.