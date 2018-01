Muguruza: «Salgo desilusionada de esta gira»

La tenista española Garbiñe Muguruza pasó por rueda de prensa del Abierto de Australia tras ceder ante la taiwanesa Su-Wei Hsieh (7-6 y 6-4) en tercera ronda y no quiso achacar a los problemas físicos su temprana derrota, que provoca que salga "desilusionada" de la gira oceánica, donde se ha retirado de dos torneos -Brisbane y Sídney. "En los primeros compases me ha costado reaccionar por la forma de jugar de Hsieh -quien golpea revés y derecha a dos manos-. Hasta que no ha pasado un tiempo no me he empezado a encontrar cómoda. Tengo la piel de los pies muy sensible y me cubro mucho, aun así me salen ampollas con facilidad. Cuando he visto que me salía una -en el sexto juego del primer set- he querido cubrirla, aunque no creo que eso haya sido por lo que me he movido peor o mejor", explicó la ganadora de Wimbledon el pasado curso.

Respecto a Hsieh, número 88 del mundo, quien consiguió 25 golpes ganadores durante el encuentro y sumó su tercera victoria ante una top 20 en su carrera, la nacida en Caracas destacó que "es una rival peligrosa y más en día como hoy en los que juega bien". "Aunque yo podría haber hecho las cosas mejor, ha merecido ganar el partido", señaló.

Muguruza, que nunca ha pasado de los cuartos de final del primer "Grand Slam" de la temporada, explicó que los más de 35 grados que marcó el termómetro de Melbourne no fueron un problema que afectara a sus molestias físicas, sino que son "cosas diferentes" por las que no se ha visto "afectada".

"De aquí me voy triste, porque lo he dado todo y ella se ha llevado la victoria. Salgo desilusionada de la gira", manifestó.

Muguruza volverá a Suiza, donde reside, para pasar unos días y descansar y, de paso, repasar con su equipo los posibles cambios de cara a los próximos meses de competición, en los que jugará en Catar y Dubai, antes de Indian Wells y Miami.

"No he visto que haya habido errores en la forma de preparar el comienzo de curso. Hablaré con mi equipo para tratar de analizar qué ha pasado. Por el momento no me planteo nada -cambios en el equipo. No me considero una persona que porque pierda un par de partidos me ponga nerviosa", aclaró la pupila del estadounidense Sam Sumyk, al que se vio acompañado de la fisioterapeuta de la tenista durante el encuentro ante Hsieh.

Las malas noticias para el tenis femenino español llegaron al final de la rueda de prensa, cuando Muguruza señaló que, dentro de su planificación, no entra jugar la eliminatoria de Copa Federación que medirá a España e Italia en tierras transalpinas (Chieti) los próximos 10 y 11 de febrero.

Esta sería la segunda eliminatoria consecutiva en la que no estaría, tras no disputar el 'playoff' de descenso ante Francia el pasado mes de abril, en el que España certificó la caída del Grupo Mundial, al que luchará por volver contra la Italia de Camila Giorgi, Sara Errani y Roberta Vinci.