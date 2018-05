Mutua Madrid Open Nadal inicia la defensa del título ante Monfils Rafa Nadal, vigente campeón del Mutua Madrid Open. / EFE El francés, número 41 del mundo y tocado en el tendón de Aquiles, siempre ha perdido ante el español en tierra batida COLPISA Madrid Miércoles, 9 mayo 2018, 00:10

Rafa Nadal comienza este miércoles la defensa del título en el Mutua Madrid Open ante el francés Gael Monfils, que nunca ha ganado al número uno del mundo en tierra batida y no está en plenitud física, ya que está tocado en el tendón de Aquiles. Monfils debutó con victoria ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (6-2, 3-6 y 6-3), pero es claro favorito para despedirse en segunda ronda frente a Nadal después de que el español triunfase en Montecarlo y en el Conde de Godó y también aspira a revalidar su corona en la capital.

«Siempre es duro jugar contra Rafa en tierra. Especialmente este año no ha perdido un set en esta superficie, por lo que será un desafío. No estoy en mi mejor forma, y es una pena. Me hubiera gustado un gran partido», comentó resignado Monfils, que intentará «ser agresivo, aunque no es fácil serlo contra Nadal».

Las dos únicas victorias de Monfils (número 41 de la ATP) sobre Nadal ha sido en superficie dura, en Doha, en 2009 y 2012. «Será una batalla desde la línea de fondo y podré hacerme con unos juegos, pero si el partido se hace largo, él ganará muy fácil», aventuró Monfils al recordar que Nadal ha ganado los últimos 46 sets que ha disputado sobre tierra.