Copa Federación España se derrumba en Italia y luchará por no descender a tercera Lara Arruabarrena. / EFE Carla Suárez cedió ante Sara Errani y Lara Arruabarrena remó para morir en la orilla ante Deborah Chiesa MANUEL SÁNCHEZ Domingo, 11 febrero 2018, 20:12

El desastre se confirmó y, tras una primera jornada en la que se firmaron tablas con la victoria de Carla Suárez y la derrota de Lara Arruabarrena, España completó el descalabro y cedió ante Italia por 4-1 en la eliminatoria que daba acceso al playoff de ascenso al Grupo Mundial.

Este domingo, la grancanaria y la tolosarra cayeron en sus respectivos encuentros, sin posibilidad de forzar el quinto punto, que hubiera quedado reservado para el dobles. Por lo tanto, España no peleará por ascender y no estará en el Grupo Mundial en 2019, si no que tendrá que esperar y evitar el descenso a la tercera categoría, para lo que tendrá que jugar una eliminatoria en abril.

Todo el favoritismo que España trajo desde España se esfumó en el partido ante Errani. La transalpina le tiene tomada la medida a Carla y es que de doce enfrentamientos, contando el de este domingo, la ha derrotado en nueve ocasiones. Apoyada en su juego de fondo y su resistencia en los intercambios largos, Errani provocó muchos errores en el juego de la española, que tardó set y medio en entrar en el partido. Cuando Carla estuvo 'break' abajo en el segundo parcial, con el primero ya entregado, comenzó a encontrar rasguños en el juego de Errani y le arrancó cinco juegos consecutivos para voltear el 3-1 en un 3-6. Pero cuando mejor pintaban las cosas para ella, la italiana recuperó la inspiración e infligió un parcial de inicio de 4-0 en el tercer set, lo que ya fue irrecuperable para Carla.

Con la eliminatoria 2-1 en contra, el primer 'match ball' recayó en los hombros de Lara Arruabarrena. Italia dispuso un cambio de última hora y decidió que Jasmine Paolini, que había cedido en sets corridos ante Carla el sábado, sería sustituida por la debutante Deborah Chiesa. La decisión de jugarse la primera carta con una jugadora sin experiencia en la competición podía sorprender, pero a la larga, dio la razón a la capitana italiana.

Chiesa, número 179 del mundo, aprovechó la inercia que había dejado Errani en pista y se colocó como su compañera set y 'break' arriba, hasta que llegó la reacción de la de Tolosa. Arruabarrena se apuntó cinco juego consecutivos y firmó el segundo set, además de tomar ventaja de 4-1 en el tercero. Cuando todo parecía encaminado hacia un quinto partido, a la española se le encogió el brazo, cedió la ventaja con una rotura en blanco y el partido se marchó al desempate.

El comienzo fue desesperanzador, con un 4-0 a favor de Chiesa. Aun así, Arruabarrena luchó y consiguió darle la vuelta hasta el 6-7, disponiendo de bola de partido. La española no la cerró y fue Chiesa quien aprovechó la segunda pelota de eliminatoria que tuvo (9-7) para mandar a España a la pelea por el descenso.

Este fracaso del equipo comandado por Anabel Medina evitará que España esté en el Grupo Mundial hasta por lo menos 2020, para lo que habrá que ganar tres eliminatorias consecutivas, dos en 2019 y la más próxima este abril. En el peor escenario posible, si España cediera en el playoff de descenso, se vería abocada a la tercera categoría del tenis mundial. Un infierno al que una nación con una vigente campeona de 'Grand Slam' y una 'top 30' no deberían siquiera asomarse.