ElPozo ganó anoche un partido no apto para cardiacos. El equipo de Duda, que tuvo un primer tiempo notable y se fue al descanso con un claro 2-0, terminó agarrotado y en manos de un Jaén que dejó claro en el Palacio de los Deportes de Murcia que es un equipo que hay que tener en cuenta esta temporada.

Los murcianos están jugando con fuego y lo que le pasó en Cartagena, que acabó empatando un partido que dominaba 0-3, pudo volver a ocurrir ayer. No hay fondo de armario, no hay equilibrio en el equipo y los jugadores importantes de la plantilla llegan desgastados a los minutos finales de los choques. A todo esto, Duda no pudo contar con Fernando y Miguelín, lo que hizo que en algunos momentos en la pista se viera un quinteto cien por cien de la cantera. Esto, que puede ser interesante para que los jugadores se fogueen, va mermando al equipo y le resta competitividad. Duda intentó descargar de minutos a los que tiran del carro, pero tuvo que echar mano de ellos para sacar el encuentro adelante.

3 ElPozo 2 Jaén ElPozo: Fede, Matteus, Álex, Andresito y Pito. También jugaron: Darío, Marinovic, Elías, Álex García, Piqueras y Cobarro. Jaén Paraíso Interior: Didac, Bovis, Mauricio, Alan Brandi y Chino. También jugaron: Carlitos, Campoy, Bingyoba, Giasson, Wendell y Dani Martín. Árbitros: Juan Cerda y Martínez García (baleares), (1) mal en un partido muy exigido. Goles: 1-0, minuto 4, Pito. 2-0, minuto 16, Marinovic. 2-1, minuto 37, Mauricio. 3-1, minuto 38, Álex. 3-2, minuto 40, Matteus en propia puerta. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada quinta, disputado en el Palacio de los deportes ante unos 1.900 espectadores.

Tanto Álex, como Andresito, Pito o el mismo Matteus, ayer no fueron ni su sombra, en un partido que lo mejor que dejó fueron los tres puntos. De hecho, en la segunda mitad el Jaén mereció algo más. ElPozo, de nuevo con lo justo, se enfrentó a uno de los gallitos de la categoría. El Jaén Paraíso Interior, que salió un tanto lento y dejó que el equipo de Duda le superase claramente en los primeros minutos, reaccionó y puso contra las cuerdas a los jugadores de ElPozo.

En los minutos finales se temía que pudiera repetirse lo de Cartagena, pero no. ElPozo había aprendido la lección y no quiso regalar más puntos. El equipo, muy serio atrás, aunque muy romo en ataque, consiguió frenar el empuje del Jaén.

Los andaluces habían dado un paso más y presionaban en toda la pista la salida de los murcianos con la pelota. El encuentro iba cogiendo revoluciones y los fallos se sucedieran se sucedían en ambos bandos, se jugaba a mucha intensidad y sobre todo el cuero estaba tanto en una portería como en otra. Al final, casi pidiendo la hora, ElPozo pudo respirar.