Fútbol Sala Xuxa y Fernando Drasler llegan a ElPozo para conseguir títulos Los nuevos fichajes de ElPozo Murcia. / Nacho García / AGM Duda destaca que «son dos jugadores de equipo que pueden aportar mucha consistencia a un grupo como el nuestro que está en buena dinámica» EFE Murcia Miércoles, 3 enero 2018, 17:37

Los jugadores brasileños Luis Fernando Coelho Saydel 'Xuxa' y Fernando Drasler de Cunha, fichajes de ElPozo Murcia en este mercado de invierno, han afirmado que llegan a la Liga española para "salir campeones", tal y como hicieron durante el 2017 recién finalizada en su país, donde los dos conquistaron la Liga, la Taça de Brasil y la Estadual Catarinense con el Krona Joinville.

Xuxa y Drasler han sido presentados en un acto al que han acudido el presidente del club, José Antonio Bolarín; el director general y deportivo, Fran Serrejón; y el entrenador, Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda'.

Xuxa, ala de 31 años -nació el 16 de abril de 1986 en Sorocaba-, reconoció que fichando por ElPozo cumple "un antiguo sueño. Estuve en España en 2005 durante dos meses y medio compitiendo en la División de Plata cuando tenía 19 años y quería volver. Por ello, cuando me llamaron Duda y Fran estuve encantado de venir a un gran equipo, en el que estuvieron grandes jugadores de mi país y también de aquí", señaló.

Sobre sus intenciones no ha ocultado que aspira a lo máximo. "Como hice en mi país, aquí espero salir campeón de la Copa y de la Liga, no me importan el Inter ni el Barça, sino ElPozo y estoy aquí para trabajar y aportar cosas y sabiendo que hay potencial para ganar títulos", declaró.

Al definirse en la pista, Xuxa, quien llevará el número 7, indicó que es "un jugador que ayuda mucho en la defensa" y al que también le gusta "participar en las acciones a balón parado". Con respecto a lo que se ha encontrado en Murcia ha declarado lo siguiente: "ElPozo es una familia y me siento parte de ella".

Por su parte, Drasler, cierre de 29 años -nació el 20 de junio de 1988 en Sao Paulo- y que llevará el número 17, se ha mostrado "muy feliz" por estar en Murcia e igualmente ha dejado claro que opta a títulos. "Espero salir campeón a base de trabajo. Es difícil, pero se puede conseguir", declaró.

"Ya ganamos en Brasil los tres títulos con el Krona y esperamos aprovechar la dinámica para ayudar a ElPozo a lograr sus objetivos", ha añadió. Con relación sus características ha apuntado que es "un especialista en marcar a pívots, pero que también va al ataque y busca el uno contra uno".

Consultado por la acogida de sus nuevos compañeros ha expresado su satisfacción: "En tres entrenamientos he visto la unión que existe en la plantilla y es como una familia".

Duda, quien avala ambas contrataciones, ha resaltado de Xuxa y Drasler que "son dos jugadores de equipo que nos pueden aportar mucho en consistencia a un grupo como el nuestro que está en buena dinámica".

"Xuxa es un jugador básicamente armador del juego e inteligente a la hora de tomar decisiones y tiene carácter de liderazgo y sabe actuar en cada momento, mientras que Drasler es un zurdo de mucha potencia y con muy buena finalización", agregó.

Serrejón ha considerado que "son dos incorporaciones ansiadas por todos y necesarias, que quisimos hacer en verano, pero no pudieron concretarse en ese momento, y deseamos que aporten todo lo que esperamos de ellos".

Sobre si podrán debutar el domingo en la pista del Ríos Renovables Zaragoza, dentro de la decimoctava jornada de la Liga en Primera División, el director general y deportivo grana apuntó que "todo lo que depende de nosotros está tramitado y lo demás depende de las federaciones que obtengan el pase internacional".