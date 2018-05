FÚTBOL SALA Duda no quiere despedirse aún Duda podría despedirse hoy de ElPozo, si el equipo cae ante el Barça. / javier carrión / agm ElPozo no puede fallar ante el Barça; si cae, sería el último choque de su técnico ANDRÉS CREMADES MURCIA Martes, 29 mayo 2018, 02:01

ElPozo Murcia buscará esta noche alargar las semifinales hasta un tercer encuentro. Para ello deberá ganar a un Barça que golpeó primero y espera contar con un Palacio de los Deportes lleno para el partido más importante de los hombres de Duda hasta el momento en este curso.

Las redes sociales han estado movidas estos últimos días, con el apoyo de los aficionados de ElPozo al equipo para que compita hasta el final y para desaprobar las formas antideportivas de Andreu Plaza al finalizar el primer partido. El técnico del Barça no quiso saludar a Duda, lo que le ha hecho ganarse la reprimenda de todo el mundo del fútbol sala. Esta efervescencia, unida a que el equipo murciano recupera a su capitán Miguelín y a que los jugadores se han conjurado y han hecho un llamamiento para que el Palacio sea una caldera, hace presuponer que ElPozo tendrá a ese jugador número seis que tanto ansía. En el lado de los problemas está la más que posible baja de Matteus, que arrastra un proceso febril, y las seguras de Andresito y Elías, lo que hará que Duda tenga que tirar de tres jugadores de la cantera: el murciano Darío, el almeriense Paniagua y el meta de Mazarrón Chemi.

ElPozo Fabio, Fer Drasler, Xuxa, Álex y Pito. Barcelona Lassa Juanjo, Aicardo, Adolfo, Dyego y Ferrao. Árbitros Delgado Sastre y Rabadán Sainz (Colegio Valenciano). Pista y hora 21.15, Palacio de los Deportes de Murcia (Teledeporte).

Aunque el primer partido se perdió, fue de una forma que invita al optimismo, un optimismo que se ve acrecentado con los duelos de este año en la liga regular y, sobre todo, con el que se jugó en el pabellón murciano, donde los de Duda golearon a los azulgranas.

El mayor problema para ElPozo esta noche puede ser la presión, y es que no hay posibilidad de rectificar. Hoy no se puede perder o será una de las temporadas más flojas de los últimos años. Además, Duda, que se irá del club al final de la temporada, no quiere despedirse esta noche del Palacio, en el que sería su último partido con ElPozo, en caso de caer ante el Barça. Al respecto, el entrenador dijo ayer que «no quiero acordarme ahora de si es mi último partido o no, solo quiero saber cómo aportar para sacar el encuentro adelante».

Sin quejas de actitud

El técnico confía en los suyos. El entrenador hispano-brasileño indicó que «el fútbol sala es muy complejo, con muchas variantes tácticas, y se decanta por pequeños detalles. Pero lo fundamental es mantener la actitud, no entregarnos nunca, no salirnos del partido. Porque aparte de los detalles tácticos es también cuestión de actitud y acierto. No tengo ni una queja de mi equipo en cuanto a actitud en el primer partido, pero nos faltó acierto de cara a la portería para meter ese gol más que ellos y así ganar».

Las oficinas del equipo murciano son un hervidero de aficionados comprando entradas y llamando a un teléfono que durante todo el día de ayer echó humo. Los aficionados no quieren perderse el choque y los precios populares que ha puesto el club, con entradas a cinco euros para las localidades de infantil y a diez para las de general, hacen pensar que la grada no va a fallar en este duelo crucial.