Duda: «Me voy sin ninguna queja de ElPozo»

Viernes, 1 junio 2018

La etapa de Duda al frente de ElPozo Murcia llegó a su fin el pasado martes tras caer en el 'playoff' frente al Barcelona. Sin embargo al técnico le quedaba un emotivo momento más este viernes antes de abandonar definitivamente el equipo charcutero tras 17 temporadas. En su rueda de prensa de despedida en el Palacio de los Deportes, el hispano-brasileño destacó que se siente «muy querido y agradecido. Tengo dos hijos nacidos en Murcia y otros dos criados aquí, además mi mujer es murciana».

Duda considera que ha quedado bien como entrenador de ElPozo porque «lo he dado todo, es innegable. He intentado siempre colaborar en todos los sentidos con Murcia, con el club, con todo el fútbol sala en general y siempre he quedado bien en ese sentido».

Sobre su salida el tecnico comentó que no tiene ninguna queja, «se han portado conmigo perfectamente. La decisión de por sí es rara y difícil. Es un club diferente en el que he tenido siempre una gran incidencia en la toma de decisiones. Siempre me han respetado y preguntado. Las formas fueron las mejores posibles y no tengo ninguna queja».

También tuvo unas palabras para Tomás Fuertes, al que agradeció «la confianza depositada y las enseñanzas que he recibido de una persona triunfadora, ganadora e inquieta que nunca está satisfecha con los resultados. Creo que sigue creyendo en mí como persona y profesional pero ha tenido que tomar una decisión difícil porque cree que es la más adecuada para el club».

Desde su llegada en la temporada 2001/02, el equipo logró cuatro Ligas, tres Copas de España, cinco Supercopas de España, una Copa Ibérica, una Recopa de Europa y dos Copas del Rey.