FÚTBOL SALA El Barça piensa en Duda para rearmar un proyecto ganador Duda durante un partido de ElPozo. La entidad blaugrana ya tentó al técnico de ElPozo hace una década y ha retomado su interés tras saber que estará libre en verano

Duda quería seguir en ElPozo. A pesar de que el pasado verano el club presidido por José Antonio Bolarín solo le ofreció la renovación por un año, el técnico brasileño estaba esperanzado en dar forma a la nueva hornada de jugadores del filial, apoyados en futbolistas como Pito y Fernandito. Pero las altas expectativas, la poca conexión con algunos de los pesos pesados del vestuario y la desconfianza de una parte de la directiva, hicieron que Tomás Fuertes, dueño de la entidad, decidiera no renovar la confianza en el técnico que cambió la historia de ElPozo a partir de 2001.

Duda, con fuertes lazos en la Región de Murcia, nunca ha estado en el mercado y ni siquiera se ha dejado querer. No le tentaba ni salir de Murcia ni escuchar las ofertas millonarias de otros países. Tampoco hizo caso a la primera llamada del Barça, que a través de Marc Carmona intentó su fichaje. Incluso un día, con motivo de un viaje de Duda al Camp Nou, el propio Carmona le enseñó las instalaciones culés. Pero no hubo forma, Duda solo pensaba en su proyecto de ElPozo.

Sentía como suyo lo que había construido. Con su trabajo en el club murciano, ElPozo subió varios escalones y comenzó a discutir títulos al Inter Movistar, Valencia Vijusa y Playas de Castellón, entre otros, los equipos más poderosos de entonces. ElPozo pasó de ser una colección de estrellas que no ganaba títulos a un conjunto con unas señas de identidad muy reconocibles. Y, tras un par de años de adaptación y de llegar a las primeras finales, cayeron los títulos en la vítrina de un club que hasta entonces apenas tenía tres. 4 Ligas de las 5 que tiene el club murciano llegaron gracias a la pizarra de Duda, igual que 3 de las 4 Copas de España y 5 de las 6 Supercopas; además de la Recopa, las 2 Copas del Rey y la Copa Ibérica, entre otros títulos. A su idea de fútbol sala y al equipo que armó apoyado en jugadores comprometidos como Kike Boned, Wilde y Álvaro Aparicio, entre otros.

Ahora, años después del primer interés del Barça, parte de la directiva blaugrana ha vuelto a pensar en el de Florianópolis para reconstruir un proyecto poderoso, que quiere armar una cantera como la de ElPozo y además ganar títulos. Como hizo Duda en Murcia, pero incluso con más medios que en ElPozo.

Una semifinal clave

Andreu Plaza, actual técnico culé, está en la cuerda floja y de lo que haga el equipo catalán en la fase final de la Liga dependerá su continuidad. En el horizonte se vislumbra una semifinal Barça-ElPozo que podría ser clave para el futuro de ambos técnicos. Carmona, que sigue en el Barça, no se ha olvidado de Duda y el brasileño ya no tiene las ataduras de antes para cambiar de aires, por mucho que no fuera su intención irse de ElPozo, que anunció hace semanas que no cuenta con el entrenador que lo ha hecho grande.