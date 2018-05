FÚTBOL SALA Arranca el cruce más igualado Duda, en un entrenamiento de ElPozo. / Martínez Bueso ElPozo juega la primera semifinal en el Palau, donde ya ha ganado este curso ANDRÉS CREMADES MURCIA Sábado, 26 mayo 2018, 02:26

ElPozo ya está en Barcelona para afrontar hoy la primera entrega de las semifinales por el título de Liga. La plantilla entrenó ayer por la tarde en la Ciudad Condal con el fin de preparar hasta el último momento este primer partido de la eliminatoria, que se disputará en el Palau Blaugrana.

Es la semifinal más igualada, aunque las bajas de Andresito, Miguelín y Elías hacen que Duda tenga que echar mano del filial, llamando a Paniagua, Alberto García y Chemi.

Los azulgranas llegan a estas semifinales después de eliminar por la vía rápida al Ríos Renovables Zaragoza, lo que ha hecho que las dudas de los barceloneses desaparezcan. A la vez, Ferrao vuelve a ser decisivo y la maquinaria barcelonista funciona. El Barça tendrá a todos sus actores principales para este primer duelo. El encuentro contará también con toda la atención del barcelonismo, y la directiva ha puesto buenos precios, con actividades durante la mañana para que se llene el Palau. Desde Barcelona son optimistas y uno de los que más es Dyego, que afirmó que «dependemos de nosotros en esta semifinal que es de ámbito mundial».

Más castigados

Duda y los suyos, por su lado, llegan a la eliminatoria después de una dura batalla frente al Palma Futsal en la que, pese a vencer en los dos partidos, el cuadro murciano tuvo que emplearse a fondo, como si fuese la mismísima final. Ayer se supo que Piqueras, un valor en alza de la cantera de ElPozo, no seguirá, confirmándose que el Jaén será su destino. Duda, que no desea hablar de adónde va a ir tras acabar este curso, quiere que el equipo esté concentrado y no se distraiga con noticias ajenas a la eliminatoria. «Esta es una semifinal que ya conocemos, los dos equipos sabemos lo que podemos esperar y lo que tenemos que hacer para ganar».

Los precedentes esta temporada anticipan partidos intensos y movidos. El cuadro catalán no ha logrado puntuar en ninguno de sus dos encuentros frente al murciano. En la jornada seis, ElPozo se convirtió en el primer y último equipo que se ha llevado los tres puntos del Palau en la presente campaña. El duelo de la segunda vuelta también tuvo color rojillo con el triunfo local 3-1 en el Palacio.