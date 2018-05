La final soñada para el Jumilla Fran Moreno, en el partido de ida, intentando zafarse de un jugador del Recreativo. / LOF El equipo de Romo, que iba camino de Tercera hace un mes, se salvará si gana al Recreativo JOSÉ ORTEGA JUMILLA Domingo, 13 mayo 2018, 10:22

«Que ellos hayan cumplido el objetivo no nos puede relajar. Todo lo contario, despertarnos todavía más alarma, porque cuando un equipo llega así está más suelto para realizar más cosas». Así se manifestó en la previa del partido Guillermo Fernández Romo, el entrenador de un Jumilla que ha pasado de estar con un pie en Tercera a depender de sí mismo para salvarse y que no quiere confianzas para su vital duelo frente al Recreativo de Huelva. Los vinícolas han sumado diez de los doce últimos puntos en juego, lo que les ha permitido llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos para certificar la salvación. «Todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene sentido si ganamos este partido», recalcó Romo.

La jornada se disputará de manera unificada, arrancando los diez encuentros a las 18 horas, aunque si los vinícolas ganan su partido no tendrán ni que mirar al resto. Pero de no conseguir el triunfo el Jumilla tendrá que estar atento al transistor, pendiente de los duelos del Écija, Córdoba B y Mérida. El primero visita el Cartagonova, mientras que los otros dos se enfrentan entre sí en un duelo a cara de perro.

Jumilla Jaume Valens, Ceballos, Neftalí, Catalá, Andrés Sánchez, Manolo, Carlos García, Chupe, Txomin, Óscar Rico y Titi. Recreativo de Huelva Marc Martínez, Iván Malón, Julio Rodríguez, Sergio, Nacho, Rafa, Núñez, Vila, Santamaría, Boris y Lazo. Árbitro Sergio Escriche Guzmán (Colegio valenciano). Auxiliado por Carlos Ramírez Gomis y Héctor Rodríguez Carpallo, también pertenecientes al Comité Valenciano. Indicencias Municipal Uva Monastrell de Jumilla, 18.00 horas. Jornada 38 del Campeonato Nacional de Liga en el grupo IV de Segunda B. La directiva local ha fijado entradas a un euro de cara a que el recinto jumillano presente un lleno hasta la bandera.

Al Jumilla, incluso, podría valerle el empate, aunque no puede permitirse especular con el resultado ante un Recreativo que no se juega nada y que confirmó su presencia la próxima campaña en Segunda B al ganar en la pasada jornada. Lo peor para el Jumilla es que el Recreativo ha viajado a Murcia con todos sus titulares ya que esta semana no podrá tirar de un filial que también se está jugando seguir en Tercera.

Titi sí estará

A los vinícolas se les da bien jugar ante el Decano, contra el que han obtenido tres victorias y dos empates en Segunda B. Romo podrá contar con Titi después de que el Comité de Competición aceptara el recurso del Jumilla respecto a la roja directa que el delantero vio en Écija. Aun así el técnico local tendrá las bajas de Caye Quintana, autor de tres goles en las últimas dos jornadas, y de Fran Moreno, auténtico motor en la medular. La directiva jumillana ha fijado entradas a un euro para que el Uva Monastrell presente un gran ambiente para un choque que podría no ser el último del curso, en caso de caer a la promoción de descenso, pero que es la gran final soñada para un Jumilla que tiene la salvación en su mano.