Ana vuelve a hacer historia Ana, ayer, tras lograr la 'pole' en Imola. / Worldsbk La ceheginera es la primera mujer en lograr una 'pole' en el Mundial de Supersport 300 CÉSAR GARCÍA GRANERO Murcia Domingo, 13 mayo 2018, 12:28

«Sé que puedo luchar a la par con los hombres», dice Ana Carrasco (Cehegín, 1997), que aprendió a montar en moto antes que en bici y que lleva sobre una moto desde que tenía tres años. Su mundo se mueve sobre dos ruedas y no es extraño que el año pasado se convirtiera en la primera mujer en ganar una carrera de un Mundial de velocidad, el de Supersport 300, y que ayer añadiera otro capítulo a la historia del motor tras convertirse en la primera mujer en lograr la 'pole' en esta misma categoría. La ceheginera lo consiguió en Imola, donde no solo logró el laurel del primer puesto, sino que también hizo papilla el récord del circuito en la categoría, con un tiempo estratosférico de de 2:07:076. Fue casi un segundo más rápida que Scott Deroue, actual líder y segundo en la sesión de clasificación.

«Lo que he conseguido ha sido a base de esfuerzo y trabajo. Yo he seguido mi camino, como cada piloto sigue el suyo, y he llegado hasta aquí gracias al tesón y el empeño puestos. Son muchas horas, muchos esfuerzos y mucho de todo para lograrlo», dice Ana, obstinada, tenaz, ambiciosa, loca por las motos. De hecho, su casa en Cehegín es un santuario del motociclismo con guantes, cascos y monos en todos los rincones. La piloto del DS Junior Team Kawasaki, que juega al fútbol sala y al pádel en sus ratos libres y estudia Derecho, por si algún día necesita bajarse de la moto, iluminó ayer Imola con su sonrisa al final de la clasificación. Estaba feliz y no era para menos. Su perseverancia le está llevando a cimas inesperadas tras dejar Moto3 por falta de apoyos. Ahora, en Supersport 300, está demostrando que puede batirse el cobre en un mundo de hombres, como ayer y como la pasada temporada, cuando ganó en Portimao y se convirtió en la primera mujer en lograr un triunfo en un Mundial de velocidad.

Además, es ambiciosa. «Es que no creo mucho en la suerte. Mi cultura es otra, es la del trabajo y el esfuerzo. Si luchas al final es raro que no tengas una mínima oportunidad, y si la tienes, hay que aprovecharla», ha dicho alguna vez. Este año marcha en quinta posición en la general, a solo 13 puntos de Scott Deroue, por lo que mantiene intactas sus posibilidades de conquistar el campeonato, algo que ella siempre ha defendido. Hoy en Imola tendrá la ocasión de seguir haciendo historia.