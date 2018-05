SUPERSPORT 300 Ana, tres hitos y un sueño cada vez más cercano Ana Carrasco, en el circuito de Imola. / Dorna Tras 17 años sobre la moto, la ceheginera empieza a saborear su gran ilusión desde que era una niña: ser la mejor en un mundo de hombres LA VERDAD MURCIA Martes, 15 mayo 2018, 02:34

En 2013, debutó en el Campeonato del Mundo de motociclismo en la categoría de Moto3, y se convirtió en la mujer más joven en competir en una prueba de esta competición. Cuatro años después, el 17 de septiembre de 2017, Ana Carrasco se convirtió en la primera mujer en ganar una prueba en un Mundial de velocidad. Lo hizo en Portimao, en Supersport 300. El pasado fin de semana rompió otra barrera: ya es la primera mujer en liderar un Mundial, tras su incontestable triunfo en el circuito de Imola. Son sus tres hitos en busca de un sueño. «Estoy muy contenta. El trabajo ha sido increíble todo el fin de semana y quiero dar las gracias al equipo por su labor fantástica. He intentado tirar desde el principio y he podido escaparme, así que estoy muy contenta. Nos merecíamos un resultado así», dijo la piloto de Cehegín tras acabar la carrera.

Ana Carrasco lleva persiguiendo el sueño desde que a los tres años se subió a una moto por vez primera. Entre las anécdotas que cuenta, suele figurar que aprendió antes a llevar una moto que una bici. «Lo que he conseguido lo he logrado a base de trabajo y esfuerzo. He llegado hasta aquí gracias al tesón y el empeño puestos», asegura la piloto, que este año cambió de equipo y está demostrando haber tomado el camino correcto.

Así va la general 1 Ana Carrasco (DS Junior Team) 48 p. 2 Luca Grunwald (Freudenberg KTM) 45 3 Scott Deroue (Motoport Kawasaki) 36

Y es que la piloto ceheginera firmó el segundo triunfo de su carrera, tras el que logró la pasada temporada en Portugal, y ya es líder del campeonato. Tras la victoria deldomingo en Imola, Ana Carrasco es la nueva líder de la clasificación general con 48 puntos, por delante de Luca Grunwald (Freudenberg KTM) con 45 puntos y Scott Deroue (Motoport Kawasaki), con 36.