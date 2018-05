GP de España Pedrosa: «Aún me falta fuerza» Dani Pedrosa en el Circuito de Jerez / AFP El piloto catalán consiguió el segundo mejor tiempo en el entrenamiento oficial en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, pese a que aún no está al cien por cien recuperado de su lesión en la mano derecha. Aun así, buscará reeditar su triunfo de 2017 BORJA GONZÁLEZ Jerez Sábado, 5 mayo 2018, 20:04

-¿Mañana sería el día perfecto para ganar un gran premio? Con la lesión, la primera carrera de casa y estrenando el circuito Ángel Nieto.

Es un reto muy bonito y motivador, pero a la vez es tan grande que es difícil, sobre todo por la lesión. Los tiempos están muy apretados y va ser muy importante el neumático que escoger y el ritmo. Luego veremos las fuerzas al final…

-¿Está para ganar?

No lo sé, pero intentaré dar lo mejor, como en cada entrenamiento. Veremos cuánta ayuda tengo para calmar el dolor, pero está claro que la fuerza aún me falta. A ver cómo está la pista, qué neumáticos escogemos y las sensaciones. De momento en las tandas que he podido ir haciendo he visto cosas, pero sobre todo será importante la salida.

-Con su condición física, ¿podrías ganar como el año pasado?

Hay muchos pilotos con buen ritmo. Incluso las Suzuki. El asfalto es nuevo y muchas motos están reaccionando bien. No sabría contestar hoy, pero está claro que es una carrera en la que es importante el ritmo y las sensaciones. Lo que sí está claro es que los tiempos están súper apretados en comparación con el año pasado.

-Márquez le ha señalado como el favorito a la victoria…

Típico de Marc. (Risas)

-¿Está satisfecho con su ritmo? ¿Le quedan dudas con los neumáticos?

Hemos probado todos los neumáticos y hay posibilidades de medio y de duro. De ritmo, hemos trabajado sobre todo en la puesta a punto. Hemos mejorado algunas cosas aunque lo más importante va a ser los neumáticos, hacerlos trabajar bien durante la carrera.

-¿Está trabajando durante el gran premio como si fuera uno normal o se está administrando para la carrera?

Por la mañana voy un poco más suave, porque me cuesta. Al levantarme, me cuesta coger toda la movilidad y hay dolor. Después, al mediodía, más rodado y más suelto voy un poco más cómodo. Administro un poco más por la mañana que después.

-¿Qué daría por ganar aquí?

Es un reto muy difícil, pero igual de bonito. La afición está aquí y vengo de la lesión. Lo bonito sería acabar la carrera lo más adelante que se pueda y recuperar el ritmo bueno.