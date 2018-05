MotoGP Márquez: «A Honda sólo le he dicho que cuanto más fuerte sea mi compañero, mejor» Marc Márquez. / Claudio Giovannini (Efe) Pese a lo que sucedió en Argentina con Rossi, el piloto español dice no sentirse «para nada raro» y asegura que vive la situación con «normalidad absoluta» BORJA GONZÁLEZ Mugello (Italia) Enviado especial Jueves, 31 mayo 2018, 19:39

Pese a lo que sucedió en Argentina y a la altísima tensión que esto dejó en su relación con Valentino Rossi, el ambiente en Mugello no es, en el arranque del Gran Premio de Italia, especialmente hostil hacia el piloto español, líder de MotoGP, y que afronta en el trazado toscano la última de las tres pruebas de fuego a las que dijo que iba a someter a su Honda. Las dos primeras, las de Jerez y Le Mans, se saldaron con sendas victorias.

P. ¿Para estar en territorio hostil parece muy tranquilo?

R. No, no me siento para nada raro, normalidad absoluta. Soy consciente de que el domingo estará todo amarillo pero esto al final supone que haya ambiente el circuito, que se llene y que se corra delante de público.

¿Alguna precaución especial?

No, no, todo normal. Me he levantado a la misma hora, me he ido a hacer la vuelta con la bicicleta y todo el ritual ha seguido igual. Me dijeron de hacer algo especial pero no veo el sentido, así que nada.

¿Qué piensa del salto de Joan Mir después de sólo un año en Moto2?

¿Está confirmado o no? No sé. Bueno, veremos, está claro que sube pronto ya que va a hacer un año sólo en Moto2, yo quizás tenía otra mentalidad cuando estaba en Moto2 y era que sin ganar no se subía. Pero parece que ahora la moda es otra, es subir rápido a MotoGP, coger un sitio en un equipo de fábrica. Él sabrá si se encuentra listo y preparado. Si confías en ti mismo, ¿por qué no?

¿Cree que su hermano debiera también subir?

Bueno, Moto2 es una categoría de las más difíciles, es donde un campeón de Moto3 o un piloto con mucho talento puede desaparecer, y es una de las categorías en las que puedes aprender más. Y por eso creo que mi hermano lo está trabajando bien, está haciendo una gran temporada hasta el momento, y si llega la victoria mucho mejor. Hay que ir quemando etapas como piloto, tiempo al tiempo. Llegar rápidamente a MotoGP pero estar que si sí pero no tampoco tiene mucho sentido. Tienes que llegar lo más preparado posible y, sobre todo, con una buena opción.

¿Y cree que está preparado para subir?

Yo creo que sí, que lo está, pero cada uno se tiene que ganar lo suyo, sea mi hermano o el hijo de... Cada uno se tiene que ganar el sitio y eso se hace en pista. Si quieres estar en MotoGP tienes que ganar carreras, tienes que hacer poles en Moto2 y estar delante y luego que te vean preparado.

¿Le preguntan por su posible compañero de box?

Bueno, siempre va bien que lo hablemos pero ya les dije claro desde el principio que no me lo preguntaran porque yo no decido. Lo comentaron y yo lo que quiero es un compañero de box fuerte, cuanto más fuerte sea el compañero de box más fuertes seremos dentro del equipo y para estar en HRC tienes que tener méritos propios antes de subirte a la moto. Y ahí es donde está trabajando Honda para buscar la mejor opción y el equipo más completo.

¿Qué es lo que le comentaron?

No, me preguntaron después de que firmé yo. Les dije 'Esta decisión es vuestra, mi faena es ir rápido'. Al final decide Honda, sólo he dicho que cuanto más fuerte, mejor.

¿No le preguntaron por Zarco o por Mir?

Zarco, Dovizioso, Pedrosa. de Mir no me dijeron nada. Pero no quiero comentarlo, yo me quiero centrar en correr porque son ellos los que tienen que decidir.

¿Se ven ya quienes son los rivales?

¿Qué tengo, 36 o 32 puntos de ventaja?

Treinta y seis.

Ahora tengo 36 puntos de ventaja pero el año pasado salí de aquí 37 por detrás y al cabo de dos carreras estaba en la pelea por el título. Llevamos cinco carreras, quedan catorce para pelear por el título y puede cambiar todo. Pero lo importante es que me encuentro fuerte, me encuentro bien en todos los circuitos y en todas las condiciones, y eso es lo más importante. Todo puede pasar y hay que seguir con la misma intensidad ya que pienso que si cometes un fallo ya están ahí y mientras podamos mantener esta distancia mucho mejor.

¿Le hace ilusión probar un F1?

Sí, sí, estuve en la fábrica de Red Bull y es increíble lo que se mueve dentro de un equipo de F1, el simulador, el asiento, probar el coche, adrenalina, cosas nuevas que siempre hacen mucha ilusión.